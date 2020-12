Belle Storie con 515grammi, la Pmi per chi ama i conigli

515 sono i grammi che definiscono il peso medio di un coniglio e il nome di una Pmi molto particolare. Un progetto nato durante il lockdown con un unico obiettivo: promuovere il benessere e l'amore per la coppia umano e coniglio . Un duo insolito ma sempre più diffuso perché, sebbene non siano ancora disponibili cifre ufficiali, si stima che nelle case degli italiani siano circa 1,8 milioni i piccoli lagomorfi amati e coccolati come animali domestici.

Scenografa e designer, Esther Burton è l'ideatrice di questo progetto innovativo dedicato alla conoscenza dei bunnies domestici. Lei che di conigli ne ha adottati sette, con 515grammi sentiva il bisogno di condividere il suo amore e soprattutto aiutare tutte le persone che si trovano a che fare con questi animali e che magari non hanno la più pallida idea di come gestirli. Così nel giro di un paio di mesi e con l'aiuto del suo team, Esther ha messo in piedi una Pmi dedicata al benessere dei conigli e dei loro umani.

Una linea completa di prodotti di design come fieniere, ciotole e cuscini personalizzabili, rigorosamente eco e prodotti in Italia. Oggetti nati per migliorare la qualità della vita del coniglio tra le mura domestiche e per diffondere la conoscenza dei comportamenti di uno degli animali più regalati, dopo cani e gatti, ma anche il più abbandonato soprattutto dopo il periodo natalizio.

Valori e obiettivi diffusi tramite i social network. "Facebook è stato in assoluto lo strumento migliore per comunicare con le persone e rispondere alle loro domande - racconta a Tgcom24 Giorgia Di Pasquale - "e in qualche modo 515grammi ha risposto a un'esigenza molto precisa che è quella di unire il design alla passione per i conigli, rendendo belli dei prodotti che normalmente sono semplicemente pratici."

Sì perché il coniglio rimane comunque un animale preda oltre ad essere un animale sociale e queste sono entrambe caratteristiche etologiche da considerare per garantire il suo benessere in casa. Vivere con un animale domestico significa affezionarsi perdutamente e desiderare che il sentimento sia reciproco. I gatti fanno le fusa, i cani ti corrono incontro abbaiando felici al tuo ritorno e poi ci sono i conigli "in grado di comunicare pensieri e sensazioni attraverso il loro linguaggio del corpo - ci spiega Silvia Casali, veterinaria di 515grammi - sguardo fisso nel vuoto o nasino che si arriccia, e tutti i gli umani che hanno scelto di vivere con un coniglio spesso si trovano ad osservarlo e a porsi sempre la stessa domanda: Ma il mio coniglio mi vuole bene?" E 515grammi è nata per rispondere a tutti i dubbi dei padroni, per aiutarli a scegliere i prodotti giusti per il benessere dei conigli e anche per interpretare i comportamenti con i quali il coniglio esprime il proprio affetto.

Miscele di frutta, fiori ed erbette per lo spuntino del coniglio ma che possono mangiare anche gli umani mixandole semplicemente a yogurt o insalate. Ma anche tisane dalle ottime proprietà digestive vendute sul sito ufficiale della Pmi. Quella di 515grammi è una storia fatta di determinazione, creatività e praticità ma soprattutto di amore e di rispetto, tutti valori che vengono veicolati ogni giorno attraverso Facebook e i principali canali social. Il tutto in un'ottica guidata dalla sostenibilità e sempre con un occhio di riguardo al design e alla felicità dei nostri batuffoli di pelo.