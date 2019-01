Instagram ha un nuovo re: la foto di un uovo vince la sfida dei like

Un profilo, quello dell’uovo, nato solo con l’intento di vincere la sfida dei like. Infatti, insieme alla foto dell’uovo un messaggio chiaro: “Facciamo insieme un record mondiale e prendiamoci il post con più like di Instagram”.



Obiettivo raggiunto per la Egg gang, come si firmano gli ideatori del profilo ancora sconosciuti, che per ringraziare i milioni di utenti che hanno cliccato like, hanno pubblicato nelle stories un messaggio per i loro fan “Questa è una pazzia. Che meraviglioso momento per essere vivi!”



La modella Kylie Jenner, che deteneva il record di like prima dell'uovo, ha ironicamente risposto al sorpasso pubblicando un video in cui rompe un uovo e urla: "Prendi questo, ovetto".