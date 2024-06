Il più antico computer analogico al mondo: uno studio svela come funzionava

L'antico computer fu ritrovato nel 1901 nelle acque vicino all'isola greca di Anticitera, a nord-ovest di Creta, dentro un relitto di epoca romana, affondato attorno al 70 a.C.. Fu recuperato solo un terzo del meccanismo originario, per di più frantumato in 82 pezzi. Nel 2020 lo studio ai raggi X aveva già scoperto dei fori regolarmente distanziati che si trovano sotto una ruota del computer. Da queste prime analisi sembrava che il numero dei fori originariamente presenti fosse compreso tra 347 e 367, ma con il nuovo studio gli astronomi dell'Università di Glasgow sono arrivati non solo a confermare i fori, ma a individuare il loro probabile numero in modo più preciso.