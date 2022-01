Green pass e Draghi, Jacobs e il ritorno dei talebani a Kabul: ecco le notizie e i personaggi votati dai lettori di Tgcom24

La parola simbolo del 2021 è Green pass ; il personaggio dell'anno è Mario Draghi , seguito del nostro centometrista d'oro Marcell Jacobs ; la notizia più votata del 2021 è il ritorno dei talebani in Afghanistan . Così, secondo i lettori di Tgcom24, nel nostro sondaggio di fine 2021. I voti non sono quindi a senso unico ma mettono in campo, tra le notizie più seguite, diversi filoni e diverse chiavi di lettura. Non solo Covid, insomma...

Parola - Green pass vince la grande la sfida della "parola dell'anno 2021" con il 59% delle preferenze tra i nostri lettori. Al secondo posto c'è il binomio "No vax - Vax" che arriva al 18%, mentre al terzo posto compare un'altra parola chiave in tempi di pandemia, il "tampone", al 9%. Le "varianti Delta/Omicron" toccano il 3%, come anche "booster" e "bollette", sulla scia dei mega-rincari annunciati per il 2022. Chiudono la lista il ddl Zan e il Pnrr, entrambi al 2%.

Personaggio - Il nuovo primo ministro è il personaggio più votato dai lettori di Tgcom24: la spunta alla grande infatti Mario Draghi, che conquista il 36% dei consensi. In seconda posizione c'è Marcell Jacobs, il centometrista che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la medaglia d'oro nei 100 piani: a sceglierlo sono stati 22 lettori su cento. Un personaggio sportivo conquista anche il terzo e quarto posto: è il coach della Nazionale di calcio vincitrice degli Europei, Roberto Mancini, il personaggio del 2021 per il 9% dei lettori mentre Valentino Rossi, che ha lasciato il motociclismo, è l'uomo del 2021 per il 7%. Seguono Elon Musk, il ceo di Tesla, votato dal 6%, la cancelliera tedesca Angela Merkel che ha chiuso il suo mandato, al 5%, la nostra campionessa di nuoto Federica Pellegrini al 4%, a pari merito con Papa Francesco, Patrick Zaki al 3%, la campionessa di sci Sofia Goggi al 2% e il presidente Usa Joe Biden all'1%.

Notizia - Non figurano tra le notizie dell'anno più votate quelle legate al Covid. A vincere la sfida, invece, secondo il sondaggio Tgcom24, è il ritorno dei talebani in Afghanistan, al 15%, seguito, al 14%, dall'addio a Raffaella Carrà. Il 13% dei lettori giudica la vittoria agli Europei di calcio la notizia del 2021, mentre per l'11% è la drammatica strage della funivia del Mottarone. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi viene scelto dall'11%, mentre le vaccinazioni di massa sono la notizia principale per il 7% dei lettori, stessa percentuale che sceglie invece il record di medaglie azzurre a Tokyo. Il mancato via libera al ddl Zan è votato dal 4% dei lettori e un'identica percentuale vota Draghi presidente del Consiglio. Secondo il 3% la notizia più importante del 2021 è la diffusione della variante Omicron e per un altro 3% i Maneskin che conquistano il mondo.