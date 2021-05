"Gli spaghetti si cucinano così": il video-tutorial che fa infuriare gli italiani

Spaghetti, pomodori e polpette : gli ingredienti per un bel piatto made in Italy ci sono tutti, ma sulla tecnica non ci siamo proprio. E così il video pubblicato sulla pagina Facebook "Josh and Lisa " è diventato virale (con 26 milioni di visualizzazioni), ma per le critiche ricevute. "Non si cucinano affatto così gli spaghetti", scrivono indignati gli italiani nei commenti al filmato.

In effetti rovesciare tutti gli ingredienti sul tavolo della cucina non è cosa da tutti i giorni, tanto meno aggiungere alla fine insalata e baguette alla pasta. E tralasciamo la qualità del formaggio usato per condire il "piattone" di pasta. Ma Lisa è sicura di sé: "I veri italiani cucinano così, questo è il modo più semplice e divertente per fare gli spaghetti per un sacco di invitati".

Facebook

Subissata dalle critiche, però, è stata costretta a spiegare: "Lo facciamo solo per divertirci e per far ridere le persone". La pagina che gestisce insieme al compagno Josh, infatti, propone molti tutorial di cucina ironici. Ma si sa, sugli spaghetti non si scherza...