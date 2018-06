Vent anni e non sentirli, la bella Heidi è rimasta una bimba tra ciucci e biberon

Ha vent'anni, ma è rimasta una bambina dentro... anzi, anche fuori. Perché Heidi, una bella ragazza dell'Oregon, ancora adesso si veste con pigiamini da neonata, con i disegni e i colori pastello dei più piccoli, adora giocare con i peluche, tiene in casa i tappetini collage su cui rotolarsi per terra e ha sempre con sé il suo ciuccio. Ancora non rinuncia al biberon e ha il guardaroba pieno di tenerissimi vestitini rosa. Insomma, a crescere Heidi non ci pensa proprio.