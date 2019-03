The Farmhouse, il grattacielo in legno con una fattoria all interno

Si chiama The Farmhouse, ed è un grattacielo realizzato completamente in legno, che al suo interno ospita anche una fattoria in grado di produrre frutta e verdura fresche per gli abitanti della struttura. Il progetto, dello studio d'architettura austriaco Precht, prevede che il il concime per nutrire le piante sia ricavato dai rifiuti biologici degli abitanti e dalle acque reflue e meteoriche opportunamente filtrate, in un ciclo di uso e riciclo che rende la struttura quasi indipendente.

FOTO © Ferrari Press/IBERPRESS News