26 agosto 2021 15:17

Stanchi delle spiagge affollate? Consolatevi: in Cina è peggio

Se non siete amanti delle spiagge sovraffollate di agosto, ma non avete alternativa, ricordatevi della Cina: nelle foto siamo nella città di Dalian, nel Nord-est del Paese, ed è impossibile distiguere ombrelloni e persone in mare. Una magra consolazione che diventa grande, se si realizza la fortuna di vivere in Italia.