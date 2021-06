25 giugno 2021 13:43

"Secret famous places", una coppia gira il mondo ricreando le scene più belle del cinema

Ogni viaggio come un film. Per una coppia tedesca, Robin Lachhein e Judith Schneider, questo sogno è diventato realtà. Sulla pagina Instagram Secret famous places, dal 2018 i due trentenni ricreano le scene più memorabili del cinema nei luoghi che le hanno ospitate.

"All'inizio volevamo solo scattare le foto della nostra vacanza, per avere dei bei ricordi dei luoghi visitati" hanno detto i due in un'intervista alla Cnn. "Ma sempre più persone hanno reagito a queste immagini e ci abbiamo preso gusto". L'account ora ha quasi 40mila follower, tra i quali celebrità come Hilary Swank e Marion Cotillard.

Il segreto di Robin e Judith è la passione per il cinema, ma anche tanta fantasia, necessaria per ricreare costumi da indossare nelle ambientazioni più iconiche. Tra gli scatti più riusciti della loro galleria, quello ispirato a Forrest Gump nella Monument Valley, a La La Land, o alle serie cult Game of Thrones e Dontown Abbey.