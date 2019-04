Polonia, in arrivo la piscina più profonda del mondo

Aprirà in autunno in Polonia e ruberà il primato da Guinness alla Y-40 di Montegrotto Terme (Padova). E' la Deep Spot, la piscina più profonda del mondo: ben 45 metri, contro i 42,15 metri, nel suo punto più basso, di quella veneta. Deep Spot è in costruzione nella città di Mszczonow, circa 47 km a sudovest di Varsavia. La mega vasca conterrà ben 8mila metri cubi d'acqua, ovvero l'equivalente di 27 piscine da 25 metri di lunghezza.



Al suo interno ospiterà grotte, strapiombi e una versione in miniatura del 'Great blu hole', la dolina marina situata a est delle coste del Belize profonda 123 metri. Come la Y-40, anche la Deepspot avrà un tunnel trasparente per i visitatori che non vorranno immergersi.



Ma il record della piscina polacca sarà solo temporaneo: nel 2020, infatti, è prevista l'apertura di Blue Abyss, una piscina nel Regno Unito che sarà ancora più profonda, 50 metri, e che verrà utilizzata anche per l'addestramento degli astronauti.