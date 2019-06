Le Panda a Pandino, il raduno dei record della mitica Fiat

Ben 695 Panda hanno "invaso" il Castello Visconteo di Pandino, in provincia di Cremona, nell'annuale raduno degli appassionati della mitica automobile Fiat: un numero da record, più del doppio delle 300 del 2018. Diversi i modelli: dalla mitica "Panda Italia '90", con i cerchioni a forma di pallone da calcio, alle auto modificate con le fantasie più estreme, passando per le verniciature più colorate e sgargianti. Tutte fotografate dagli utenti del gruppo Facebook "Panda a Pandino official". Sono accorsi anche un centinaio di partecipanti dall'estero, alcuni addirittura dall'Olanda. Gli organizzatori hanno distribuito vari premi alle automobili, fra cui "la più tamarra", "quella arrivata da più lontano" e "la più longeva". Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.