In Germania l albero di Natale più ricco del mondo

E' finito il tempo del Natale tra bue e asinello, in una grotta tra poveri pastori: in Germania le festività valgono oro. Per l'esattezza 63 chili di monete del metallo giallo, utilizzate da Pro Aurum, grosso commerciante d'oro di Amburgo, che per celebrare degnamente le festività ha creato un albero di Natale dal valore di 2,3 milioni di euro. L'alberello scintillante, alto tre metri, è stato realizzato utilizzando un espositore in materiale plastico sul quale sono poi state sistemate 2.018 monete d'oro da circa 30 grammi l'una.

FOTO © Ferrari Press/IBERPRESS News