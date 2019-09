Il cottage della “Signora in giallo” apre ai turisti

Per tutti gli appassionati della signora che risolveva crimini c'è un’occasione da non perdere: il cottage dove Jessica Fletcher abitava ora è disponibile su Airbnb e offre la possibilità di soggiornarvi. Anche a prezzi accessibili. Ad esempio: 180 dollari a notte in settimana per la "Angela’s suite", 210 nei weekend; mentre più economiche le altre due stanze del cottage, da 120 a 140 dollari. La residenza della "Signora in giallo" si trova a tre minuti dall'Oceano Pacifico, a mezz'ora da Booneville e dalle numerose cantine della moderna Anderson Valley, e a tre ore di auto da San Francisco. Il cottage si chiama Blair House, e al suo interno sono stati girati nove episodi della serie. La particolarità sta nel fatto che la facciata della casa di Jessica Fletcher sia rimasta la stessa, per tutte le stagioni, per quanto gli interni siano poi cambiati.