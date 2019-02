Da cardinale a Iron Man, il sito "Salvinification" cambia la divisa al vicepremier

clicca per guardare tutte le foto della gallery

"L'abito non fa il monaco, ma il ministro degli Interni". E' questa la frase che campeggia sul sito SALVINIfication.it, che permette di giocare con un manichino composto da un corpo intercambiabile e la faccia di Matteo Salvini. Parodia delle divise vestite dal vicepremier leghista, il giochino è diventato virale sui social. Cliccando sul pulsante "spin", cambia il travestimento: da vigile a cardinale, passando per opzioni più fantascientifiche come la versione Iron Man e quella Buzz Lightyear.