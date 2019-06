Cilento, il Comune fa installare sul belvedere l obbligo di baciarsi

Il panorama mozzafiato sulla terrazza che si affaccia sul Cilento, a Trentinara, ha ispirato molti baci e sulla scia di questo una cittadina ha fatto una bizzarra proposta al Comune, guidato da Rosario Carione: installare un cartello con l'obbligo di baciarsi dinanzi a cotanta bellezza. Il Comune ha accolto l'idea di Michela Daniele e montato il cartello che raffigura Isabella e Saul, due giovani amanti protagonisti di una storia leggendaria locale, una sorta di Romeo e Giulietta in salsa cilentana. "La mia idea di un invito a baciarsi nel punto più panoramico di Trentinara - spiega Michela Daniele a Infocilento - è un inno all'amore in tutte le sue forme, anche quello verso la natura e il bellissimo paesaggio che si ammira dal belvedere. Qui del resto c'è già Via dell'Amore: potremmo candidarci a diventare ufficialmente il paese dei baci".