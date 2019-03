Casa, dolce casa: le più brutte e imbarazzanti foto scattate dagli agenti immobiliari

Dal bagno con due water, perché quando scappa scappa e non c'è privacy che tenga, a quello piazzato "open air" sul pianerottolo delle scale per sfruttare al meglio lo spazio; dalla casa con uno spazioso balcone sorretto da un vecchio frigorifero utilizzato come colonna portante al loft con annessa scrofa che schiaccia un pisolino sul divano. Sono le foto più bizzarre realizzate dagli agenti immobiliari e raccolte nel blog "Terrible Real Estate Agent Photos". Immagini che descrivono la cruda realtà di quella che, nelle intenzioni dei proprietari di casa, sarebbero dovute essere fotografie invitanti per spingere i potenziali compratori a investire nella loro casa dei sogni. Qualcuno le avrà comprate davvero?

FOTO©terriblerealestateagentphotos/IBERPRESS News