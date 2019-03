Asta milionaria per un capolavoro di Caravaggio ritrovato a Tolosa

Se ne erano perse le tracce da lunghissimo tempo. E' stata ritrovata in un attico a Tolosa, in Francia. E adesso la splendida tela firmata dal Caravaggio, Giuditta e Oloferne, sarà messa all'asta per oltre 150 milioni di euro. L'opera, che venne probabilmente eseguita dall'artista nel 1607, era rimasta in quella casa per almeno un secolo. Nel quadro si vede Giuditta, giovane vedova che vive nella città di Bethulia, che riesce a porre fine all'invasione degli Assiri e all'assedio della sua città seducendo e poi decapitando il generale nemico, Oloferne. La scena viene ambientata nella tenda del generale davanti agli occhi dell'anziana serva di Giuditta, Abra. Prima del ritrovamento, il capolavoro era noto solo per una copia attribuita a Louis Finson, pittore franco-fiammingo contemporaneo del Caravaggio. L'opera sarà esposta a Londra, Parigi, New York e Tolosa prima di essere messa all'asta a Tolosa, il 27 giugno.