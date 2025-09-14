A Teggiano (Salerno) il babà più grande del mondo: un metro e 60 e 540 chili

"Un progetto che sembrava impossibile - ha dichiarato Manfredi - ma che abbiamo affrontato con determinazione, competenza e passione. L'obiettivo era rendere omaggio a un simbolo della nostra tradizione dolciaria del Sud, portandolo a una dimensione senza precedenti". Grande la partecipazione di pubblico e l'entusiasmo della comunità locale. "È una pagina di storia per Teggiano - ha detto il sindaco Michele Di Candia - che rende orgogliosi tutti noi e l'intero territorio del Vallo di Diano".