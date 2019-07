Cina, sette amiche ristrutturano una villa per invecchiare insieme

Avevano un sogno nel cassetto e lo hanno realizzato. Sette amiche provenienti dalla città cinese di Guangzhou hanno messo insieme mezzo milione di euro e hanno comprato una villa per poter passare lì il resto della loro vita. "All'inizio era solo un gioco", raccontano attraverso un video su YouTube pubblicato da "Yitiao". "Quando siamo arrivate in questa zona c'era solo una costruzione di mattoni rossi". Poi le ragazze si sono rimboccate le manche e hanno trasformato quel poco che c'era in una lussuosa villa moderna.