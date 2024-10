Cina, sviluppato un magnete da record: 800mila volte più forte del campo terrestre

Il nuovo magnete supera il precedente strumento record, da 41,4 tesla realizzato nel 2017 dal Laboratorio nazionale americano di Tallahassee in Florida. In entrambi i casi si tratta di magneti resistivi che sono di relativa facile realizzazione e anche per questo molto usati in varie applicazioni. Appena due anni fa lo stesso centro di ricerca cinese aveva realizzato il più potente magnete di sempre, con un campo di 45,22 tesla, ma questo era di tipo ibrido, ossia combinando la tecnica dei magneti resistivi con i superconduttori: una soluzione molto potente ma più difficile da realizzare in quanto i materiali superconduttori devono essere raffreddati a pochi gradi sopra lo zero assoluto.