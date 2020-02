Carnevale di Venezia: è iniziata l'edizione 2020

Tra varchi, sensi unici, transenne: un fiume colorato lungo le strade di Venezia. E' cominciato il Carnevale. Così, con il solito assalto. Cappotti, piumini, ma soprattutto parrucche e costumi. Chi viene a Venezia per farsi ammirare, chi si accontenta di guardare. Giochi di luce, nel cielo, sulle facciate dei palazzi. E danze, acrobazie. In 20 mila hanno assistito alla spettacolo che ha dato il via alla festa. Senza timore dell'alta marea (ormai solo un ricordo) nè del coronavirus, che sta ancora spaventando il mondo.

Nobili, dame. E i conta-persone voluti dal Comune, come quello avvistato in zona stazione, pochi minuti a piedi dal canale dove passa il corteo di barche. La defezione delle società Remiere - nuova protesta contro il moto ondoso - non ha frenato entusiasmo e passione. Tutti attendono il Topastro, simbolo di Venezia, più del leone di San Marco. Un tripudio, per la panteganza galleggiante, che dona allegria, e tanti coriandoli. Poi tutti a gustare bigoli, baccalà, pasta e fagioli. La tradizione di riempire la pancia non muore mai.