California, magnifica fioritura di papaveri arancioni: bloccato il Walker Canyon

Troppo bello per essere vero. La porta del Paradiso è a Lake Elsinore, nel sud della California , durante il "super bloom", l'eccezionale fioritura di papaveri e fiori selvatici che ammantano le colline di un acceso color arancio , raro evento che ogni dieci anni ci allieta. Ma attenti a lasciare ogni speranza o voi che entrate, diceva Dante, perché i fiori sono delicati, l'ecosistema è fragile e migliaia di turisti, bipedi calpestatori a caccia di emozioni possono rovinare tutto.

E' così è stato. L'accesso al Walker Canyon è stato chiuso. Recita il cartello: visite sospese. "Un tuffo al cuore - racconta il sindaco Steve Manos - vedere le colline di papaveri gialli e arancio, e montagne di lattine di bibite formarsi lì accanto".



Maleducazione? Solo uno dei problemi. Appena 60mila i residenti del luogo, chiusi in casa, nei rifugi antituristi, e loro i visitors che scorrazano impuniti con lo smartphone in azione. Intanto, droni dal cielo riprendevano tutto, le strade ingolfate di traffico e le colline assediate. Ora basta. Solo gli insetti impollinatori avranno d'ora in poi libero accesso.