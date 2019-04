Cinquant'anni e non sentirli. Anzi, da festeggiare. Con un weekend tutto all'insegna delle emozioni. A Pontedera si è svolta l'attesa kermesse per le nozze d'oro del popolarissimo mezzo di trasporto, diventato ovunque icona del made in Italy. L'edizione 2019 di "EuroApe" ha richiamato migliaia appassionati in provincia di Pisa. Oltre ai grandi festeggiamenti per i 50° anniversario dalla nascita dell'Ape classica, sono stati presentati anche i nuovi veicoli: Furgone e Ape Calessino. Ecco il raconto di una giornata davvero speciale.