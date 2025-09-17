Bullismo, la grafologa analizza come scrivono vittima e carnefice

I tremolii e le stentatezze, che si ritrovano qua e là nello scritto, segnalano una insoddisfazione di base, ma spesso anche una rabbia esistenziale. Il mondo circostante gli appare ostile e nemico. La rovesciata a sinistra (cioè la pendenza verso il lato sinistro del foglio) indica che il ragazzo non si sente capito e per questo se la prende con gli altri. Vuole essere al centro delle attenzioni, primeggiare e quindi cerca la provocazione o reagisce in maniera aggressiva alle osservazioni altrui. Ovviamente è l'insieme di questi segni, non uno solo, che può far scattare un allarme nei genitori. A quel punto è fondamentale cercare comunque un dialogo e far sentire quell'affetto e quella considerazione che in fondo sta cercando.