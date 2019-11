Australia-Nuova Zelanda, matrimonio ad alta quota: si scambiano il "sì" a 37mila piedi

Australia: le foto del matrimonio ad alta quota Facebook 1 di 7 Facebook 2 di 7 Facebook 3 di 7 Facebook 4 di 7 Facebook 5 di 7 Facebook 6 di 7 Facebook 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un sogno che diventa realtà per Cathy e David Valliant che hanno celebrato le nozze in volo grazie alla compagnia aerea Jetstar. La coppia, lei neozelandese, lui australiano, desiderava sposarsi a cavallo tra i loro due Paesi di origine e così è stato: sono partiti da Sydney per atterrare a Auckland e hanno detto il sì a 37mila piedi di altezza, precisamente sopra la Tasmania.