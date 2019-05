Australia, il salvataggio dell’escursionista bloccata sul Mount Greville

Un'escursionista è stata tratta in salvo nel Queensland lunedì 27 maggio, dopo essere caduta e scivolata fino a una sporgenza instabile. L'equipaggio del RACQ LifeFlight Rescue, giunto sul posto in elicottero, si è subito reso conto di quanto fosse critica la situazione e uno di loro, Mark Arthur, si è adoperato per stabilire un contatto telefonico con la donna in modo da calmarla, rassicurandola sul fatto che i soccorsi sarebbero arrivati a breve.



Poco dopo un paramedico è stato calato sulla sporgenza affinché la portasse in salvo. Una volta al sicuro, la donna ha ricevuto delle cure sul posto per alcune ferite lievi riportate nella caduta.