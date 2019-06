Nell’era dei videogiochi c’è anche chi si ritrova per giocare con il caro vecchio flipper. Ha preso il via ad Assago la sedicesima edizione della Coppa del mondo di flipper sportivo. Una competizione che tra gli italiani vede tre favoriti al titolo: Daniele Acciari che guida il team made in Italy, 34 anni e già 4 volte campione del mondo, Roberto Pedroni con l’aggiunta di Danny Iuliano che celebra il suo debutto mondiale. Gli avversari più temibili sono ovviamente gli americani.

Sul flipper che ha avuto la sua età dell’oro tra gli anni ‘40 e ‘50 si è riacceso l’interesse negli ultimi 2 anni. Sono 64 i giocatori da ogni parte del pianeta per questo torneo maschile, che si tiene per la prima volta in Italia. Esiste anche un mondiale femminile che si gioca separatamente. La gara prevede una prima fase di qualificazione ed una seconda ad eliminazione diretta cui accedono i 32 classificati.



Ai 100 flipper allestiti si riscaldano e si battono i giocatori fino all’ultima pallina in una sfida compulsiva che appassiona ed incolla al rank, un gioco senza azzardo che non porta via nè la testa nè il portafogli. La chiusura del campionato avverrà domenica 9 giugno con la proclamazione del vincitore 2019 a cui andrà l’ambito titolo, più diecimila dollari e un flipper Stern di ultima generazione del valore di 6mila dollari.