Skywalking a 1.000m, arrestati 3 ragazzi

Fiato sospeso, vertigini, paura del vuoto. I tre ragazzi che si sono arrampicati senza protezione sul Russky Island Bridge non temono nulla. Anzi hanno fatto video e foto prima di essere colti "in flagrante" dalla polizia.

A Mosca il 3 maggio, Vitaly Raskalov, un fotografo di 19 anni e due suoi amici sono stati arrestati, avevano scalato una struttura con piloni alti quasi 1.000 metri. Ad attenderli sotto la costruzione c'era la polizia che aveva ricevuto "la soffiata" da Raskalov stesso. Il ragazzo qualche giorno prima aveva caricato le foto di una sessione di Skywalking sullo Zolty Rog Bridge e aveva condiviso i suoi piani per scalare il Russky Island Bridge. Il video della bravata, poi, è stato caricato su Youtube con un link che rimanda al sito della Chupa Chups. Si mormora quindi che l'avventurosa impresa sia stata sponsorizzata dalla nota società di lecca lecca, ma l'azienda non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione sulla vicenda. Gli adolescenti, in ogni caso, sono stati incolpati di violazione di domicilio e dovranno pagare "l'inquietante scalata" con una multa di 300 rubli.