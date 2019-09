Arriva il nuovo airbag per ciclisti: è il più sicuro al mondo

Arriva l'airbag per ciclisti più sicuro al mondo. Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, sembra che il nuovo modello, Hövding 3, progettato in Svezia, sia più facile da utilizzare rispetto alle versioni precedenti. La dimensione può essere regolata, è dotato di una tecnologia avanzata e di Bluetooth, per contattare i parenti più prossimi in caso di incidente.