Allo svizzero casertano Danny Aiezza il Campionato Nazionale Pizza Doc

Lo svizzero casertano Danny Aiezza ha vinto il settimo Campionato Nazionale Pizza DOC, assegnato a Pontecagnano Faiano (Salerno). Il trentunenne di Vitulazio, ma residente a Lugano, è titolare della pizzeria take away Diametro 31. "Per me fare il pizzaiolo è tutto, è la mia comfort zone, la mia isola felice, l'unico posto dove mi trovo in armonia", ha commentato a caldo il vincitore del titolo 2021. Premiati con i Pizza DOC Awards, tra gli altri, anche Salvatore Lioniello, Gabriele Bonci, Vincenzo Falcone.

"Sono partito da Lugano senza aspettative, ma solo per il gusto di condividere esperienze e rapporti umani, non mi aspettavo assolutamente di poter vincere ed essere il primo in assoluto", ha aggiunto Aiezza.

Alessandro Capozzi dall'Irlanda, invece, si è aggiudicato il premio "Pizza DOC in the World – Miglior pizzaiolo italiano all'estero". Una vittoria ottenuta su 300 concorrenti provenienti da tutte le regioni d’Italia, dal resto d'Europa e da Sud America, Sri-Lanka e Hawaii.

Novità assoluta della settima edizione è stata quella dei "Pizza DOC Awards", riconoscimenti consegnati alle personalità che si sono contraddistinte nel mondo pizza durante l'anno. Tra loro Salvatore Lioniello, Gabriele Bonci, Vincenzo Falcone.

"La settima edizione è stato il risultato di quello che abbiamo fatto nel mondo della pizza - ha affermato Antonio Giaccoli. - Non volevo deludere le aspettative a riguardo e credo di esserci riuscito sia per il numero dei partecipanti che per quello dei visitatori. Non immaginavo dopo due anni di fermo i portare tante persone a mettersi in gioco".

"E’ stato un Campionato davvero speciale, dopo la pandemia una manifestazione del genere ha rappresentato un'incredibile ventata di ripresa. Si respirava un clima entusiasmo, sia da pizzaioli giovani che meno giovani, ma anche da parte dei giudici. C’è stato sicuramente un salto di qualità incredibile", afferma Antonella Amodio, punto di riferimento per l'informazione food&beverage.

Il galà è stato presentato dall'attore Beppe Convertini, accompagnato dalla giornalista e speaker radiofonica Ilaria Cuomo. Durante la serata sono stati raccolti fondi per "La stanza di Tobia", progetto di beneficenza realizzato dall'Accademia Nazionale Pizza DOC in collaborazione con l'ARLI – Associazione Regionale Leucemie Infantili.