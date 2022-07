"50 Best Restaurants 2022", è danese il miglior ristorante del mondo | Due italiani nella top ten

The World's 50 Best Restaurants ha stilato la classifica dei cinquanta migliori ristoranti del mondo. La cerimonia, presentata dall’attore Stanley Tucci , si è tenuta a Londra. A conquistare la prima posizione è il Geranium di Copenaghen , eletto miglior ristorante del mondo e d'Europa. A guidarlo è lo chef Kofoed, che di recente ha scelto di non utilizzare più la carne e si dedica a una cucina con "l’obiettivo di risvegliare i sensi". Al secondo posto il Central di Lima e al terzo il Disfutar di Barcellona .

Gli italiani in classifica -

Lido 84

Le Calandre

Uliassi

Sono sei i ristoranti italiani entrati in questa prestigiosa classifica. Si tratta del, il ristorante di Gardone Riviera (Brescia) guidato dallo chef Riccardo Camanini, che ha conquistato la posizione più alta salendo alla numero 8 (nel 2021 si era classificato al numero 15). Decima posizione perdi Rubano (Padova), guidato dallo chef Massimiliano Alajmo (ha guadagnato 16 posizioni). Poi c'èdi Senigallia, dello chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi. Per lui il dodicesimo posto e il premio Highest New Entry.

Andando avanti nella classifica, la posizione numero15 va al

Reale

Piazza Duomo

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina

dello chef Niko Romito, a Castel di Sangro (L’Aquila), mentre ildi Alba (Cuneo), guidato dallo chef Enrico Crippa, è diciannovesimo. Infine, alla posizione numero 29, ila San Cassiano, guidato dallo chef Norbert Niederkofler.

Gli altri -

Sud America

Asia

Africa

Nord America

.

Riscuote molto successo il, che ha ben otto ristoranti in classifica. Spiccano il secondo posto assegnato al Central a Lima, riconosciuto come miglior ristorante del continente, ma anche il Mayta di Lima (32) e l’Oteque di Rio de Janeiro (47). Va bene anche l', con sette ristoranti. Da segnalare il Den a Tokyo (20), miglior ristorante in Asia, e due nuovi ingressi: il Sorn a Bangkok (39) e La Cime a Osaka (41). Fa il suo debutto in classifica il Fyn a Cape Town (37), scelto come il miglior in. C’è infine il Pujol (5) a Città del Messico, miglior ristorante delper la terza volta

Il sistema di votazione -

The World's 50 Best Restaurants Academy

La classifica di The World's 50 Best Restaurants 2022 è stata compilata da più di mille esperti internazionali nel settore dell’alta ristorazione e della gastronomia della. Con una particolare attenzione alla parità numerica di donne e uomini, l’Academy comprende 27 Paesi in tutto il mondo, ognuno dei quali conta 40 membri incluso un presidente. A garantire l’integrità del processo di voto e dei risultati è la società di consulenza Deloitte.