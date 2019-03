Tessuti 100% rigenerati: la tradizione si fonde con l’innovazione Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Grazie ad un processo meccanico-artigianale, che risale ad oltre 100 anni fa, Rifò è in grado di trasformare gli scarti di tessuto in nuovi vestiti, che conservano le stesse qualità dei prodotti originali, riducendo sensibilmente la quantità di acqua, di pesticidi e di prodotti chimici utilizzati nella lavorazione.

In quest’ottica si inserisce anche il progetto Phoenix: almeno 300 kg di abiti usati in cashmere, da raccogliere su tutto il territorio italiano e a cui ridare nuova vita. Questo l’obiettivo con cui i giovani fondatori del brand puntano a coinvolgere i consumatori di tutta la penisola nell’applicazione pratica e attiva del modello di economia circolare basato, appunto, sul recupero di fibre tessili in ottica di riparazione, rigenerazione ed eventuale produzione di nuovi indumenti con materie prime seconde. Si accetta qualsiasi capo, dai maglioni alle sciarpe, fino ai calzini, ed in qualunque stato: che siano rotti, scuciti, tarmati o macchiati, qualsiasi abito potrà essere oggetto della raccolta. Ad un’unica condizione, che l’etichetta sia integra e indichi “100% cashmere”. Per poi in futuro estendere l’impegno anche alla lana e al cotone.



Rifò incarna la sinergia fra tecnologia, impegno sociale e rispetto per l’ambiente, ponendo l’attenzione su eleganza, qualità e cura per i dettagli. Da questa combinazione virtuosa tra artigianalità e tecniche d’avanguardia, a cui si aggiungono la creatività e una particolare attenzione alle risorse naturali, ri-nascono cappelli, guanti, sciarpe, poncho e coperte…un encomiabile sforzo imprenditoriale e creativo che mette al primo posto la salute del nostro pianeta.



Chi è Niccolò Cipriani? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo processo di formazione?

Sono una persona curiosa e aperta che cerca di trovare delle risposte alle domande che si pone. Mi sono sempre interessato all’economia e a cercare di capire le leggi che la governassero, per questo motivo ho deciso di conseguire una laurea in Economia Internazionale a Firenze e poi a Milano. Allo stesso tempo, ho coltivato la mia passione per l’estero, per le lingue e per i viaggi. A partire dall’età di 13 anni, ho iniziato a fare esperienze fuori Italia: mi incuriosiva conoscere nuovi paesi e tradizioni. E questo è qualcosa che mi porto ancora dentro, ad esempio mi diverto anche soltanto a partecipare ad una fiera internazionale. A livello professionale, mi ha sempre affascinato seguire progetti con budget e tempistiche da rispettare; per questo ho iniziato a lavorare prima per Expo 2015 come buyer, con tempi molto stringenti, e, successivamente, con un programma della Nazioni Unite ad Hanoi nella gestione di progetti di cooperazione e sviluppo.



Com'è nato il brand "Rifò - Sustenable Wear Project"?

Il brand Rifò nasce dalla mia recente esperienza di lavoro in Vietnam, dove ho constatato con i miei occhi il problema della sovrapproduzione che grava sul settore dell’abbigliamento. Le strade di Hanoi sono piene di negozi dal nome “Made in Vietnam”, che vendono tutti capi di abbigliamento prodotti in loco, esportati in Occidente, non venduti in Europa e rispediti nella terra d’origine per non abbassare i prezzi del mercato occidentale. A questo punto, gli indumenti vengono direttamente gettati in discarica o in un inceneritore. Nell’industria tessile si produce molto di più di quanto non venga realmente consumato. Alla luce di queste informazioni, mi è venuto in mente di riprendere una tradizione pratese, quella del rigenerare i tessuti, utilizzare tutti i vestiti che vengono smaltiti per ricreare un nuovo filato.



Non soltanto un brand, ma - come dice il nome stesso - un vero e proprio progetto, al centro del quale si pone il tema della salvaguardia del pianeta. In che termini possiamo parlare della tua come di una produzione sostenibile ispirata ad un modello economico etico?

Nelle nostre produzioni cerchiamo di utilizzare principalmente scarti, quelli che molte persone purtroppo ancora definiscono “rifiuti”: montagne di vecchi vestiti che, se non recuperati, finiscono per essere inceneriti o accumulati come immondizie. Il nostro obiettivo è quello di rivalorizzarli, utilizzando un processo artigianale e tradizionale della nostra città, Prato, che ci permette di risparmiare acqua, coloranti e prodotti chimici durante la produzione, emettendo pochissima CO2.



Da dove deriva la tua passione per la moda che incontra il rispetto per l'ambiente?

Sono cresciuto in una famiglia impegnata per la maggior parte nel tessile. Pur non essendo un “perito tecnico tessile”, indirettamente ho sempre vissuto a contatto con il settore, iniziando a lavorare nella tintoria di mio zio d'estate, quando ancora frequentavo il liceo. Rifò per me è stata l’occasione di nobilitare alti valori in cui credo, come quelli di sostenibilità e responsabilità, collegandoli al tempo stesso ad una tradizione della mia terra, che ultimamente ha attraversato un brutto periodo di crisi, soprattutto nel suo settore per eccellenza. Sembra strano e sorrido quando ci penso: dopo tanti viaggi ho capito che quello che cercavo si trovava proprio a casa mia…da lì è scattata la molla che mi ha portato a lasciare il “posto fisso” per lanciarmi in una nuova avventura, il mio nuovo “viaggio”.