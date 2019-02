Un’esplosione di colore racchiusa nella geometria di una borsa

Un’esplosione di colore racchiuso nella geometria di una borsa Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Alla base del progetto Manurina l’innata passione di Manuela per ogni forma di creatività, dall’architettura all’arte figurativa, passando attraverso il design contemporaneo. Pellami pregiati, artigianalità Made in Italy, essenzialità delle forme, audaci contrasti di colore, racchiusi tutti in una borsa preziosa ed autentica, per donne che amano essere uniche con sofisticata eleganza.



Chi è Manuela Rinaldi? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata a Monza nel 1982 e, sin da piccola, sono stata sempre attratta dalle arti creative. Con il passare del tempo, quel gioco di bambina si è trasformato in una grande passione, che mi ha portata a frequentare il liceo artistico per poi proseguire il mio corso di studi all’Istituto Marangoni di Milano, in cui la moda si è affermata dentro di me come mia massima espressione. Già dalla tenera età amavo trascorrere il mio tempo a creare e disegnare, non solo “la moda”. Rivolgevo infatti il mio estro anche verso altre forme d’arte: mi piaceva, ad esempio, realizzare oggetti in carta.



Da dove deriva la tua passione per la creatività? Esiste un episodio significativo della tua vita che ti abbia fatto capire che saresti diventata una designer?

Con il passare degli anni la mia attitudine è diventata sempre più concreta. Quando ho ricevuto in regalo una macchina da cucire, ho iniziato a confezionare le mie prime borse, impreziosite da pietre colorate… ho così potuto finalmente trasformare i miei sogni in oggetti tangibili. In quel momento ho capito di voler diventare una stilista.



Quali sono state le tappe fondamentali della tua carriera nel settore degli accessori di lusso?

Dopo l’Istituto Marangoni, si sono susseguite una serie di importanti esperienze per la mia crescita artistica e professionale. Gli anni più significativi sono stati senz’altro quelli in Dolce & Gabbana e poi in Elisabetta Franchi, dove ho creato l’Ufficio Stile Accessori ex novo, contribuendo alla nascita di un’intera categoria merceologica.



Quando e com’è nato il brand Manurina?

Manurina nasce alla fine del 2013 dal forte desiderio di voler creare una collezione tutta mia, dal tratto unico e personale, capace di esprimere le mie passioni più profonde, legate all’arte e al design.

Ho condiviso sin dall’inizio questo sogno con Mauro, mio partner nel lavoro e nella vita, che ha contribuito a realizzare il nostro progetto. Anche lui, come me, proviene dal modo della moda in cui si è sempre occupato di aspetti commerciali e strategici e, grazie a queste esperienze, ha pianificato il posizionamento di Manurina all’interno dei più prestigiosi store come alternativa alle grandi firme.



Come mai hai scelto di non utilizzare il tuo nome per firmare le tue collezioni? “Manurina” cosa significa?

Manurina è un diminutivo grazioso che mi è stato attribuito ai tempi in cui lavoravo in Dolce & Gabbana. Mi è piaciuto così tanto da trovarlo anche calzante per identificare la mia linea, visto che rappresenta la fusione creativa tra il mio nome e il mio cognome: Manuela Rinaldi.



Perché proprio le borse? Cosa rappresenta per te questo accessorio?

Ho sempre amato particolarmente la borsa, in quanto accessorio che accompagna la donna per tutto l’arco della giornata. Proprio per la sua funzione, la realizzazione richiede una certa attenzione nei vari passaggi, dal disegno alla modelleria. E’ una vera opera di ingegneria, soprattutto se si ricercano dettagli non scontati.