12 dicembre 2018 05:00 Tacchi mozzafiato sotto l’albero di Natale! Alessandro e Simone Castelletti fanno luccicare le feste con calzature di lusso per donne audaci, raffinate e mai banali

Quale regalo vorrebbe scartare ogni donna il 25 dicembre sotto l’albero di Natale? Naturalmente un paio di scarpe. Tacchi vertiginosi, colori graffianti, silhouette grintose, soffici pelli, morbidi camosci, cangianti vernici, dettagli unici e preziosi per compiacere ed esaltare la propria femminilità. Lo sanno bene Alessandro e Simone, due fratelli di San Benedetto del Tronto, fondatori del brand di calzature Simone Castelletti. Moltissime le proposte tra cui sbizzarrirsi per celebrare con stile le feste ormai alle porte. In particolare il modello ankle boot Giorgia, in suede rosso, per una vigilia sfavillante in compagnia di parenti e amici, oppure il modello Grace, nella versione glitter oro, per brindare all’anno nuovo con seducenti intrecci di luce.

I fratelli Castelletti, una lunga tradizione alle spalle nel settore degli accessori di lusso propongono scarpe e sandali iperfemminili: linee sensuali e audaci, fibbie metalliche, nastro di gros grain con logo parlato, colori decisi e vitaminici, materiali di massimo pregio, in un sapiente mix tra modernità e tradizione manifatturiera orgogliosamente Made in Italy.

Le calzature firmate Simone Castelletti sono un accessorio che parla da solo, come un oggetto di design o un’architettura contemporanea, senza troppi fronzoli, con linee nette, una modelleria pulita, che va dritta al punto e colpisce il bersaglio!



Oltre al classico nero, proponete una palette cromatica vivace e accesa anche per il periodo più freddo dell’anno. Come mai questa scelta?

Per la collezione invernale abbiamo voluto proporre dei colori che si discostassero dal classico nero. Ci saranno ovviamente dei modelli nella versione black, ma per molti altri abbiamo voluto una palette cromatica decisa e accesa, puntando sul giallo, il rosso, il verde, il lampone e l’azzurro. Questo perché alcune calzature esprimono al meglio la propria personalità attraverso tonalità più vivaci.



La trama a intreccio, vostro iconico tratto distintivo, continua (e continuerà) a firmare le vostre collezioni?

Certamente! Ma con grandi novità. Non possiamo svelare molto perché il progetto è ancora in fase di sviluppo. Quello che possiamo dire è che Grace diventerà un modello personalizzabile e in edizione limitata. Per la prima volta, inoltre, stiamo pensando ad un sandalo che porterà eccezionalmente il nome di un uomo: Gianni, un tributo a Gianni Versace. Uno degli stilisti che più abbiamo amato perché ha saputo mettere al centro delle sue collezioni la donna, la sua sensualità e la sua forza espressiva. La pelle nera in contrasto con importanti fibbie dorate richiama il codice stilistico delle sue inimitabili creazioni. Un piccolo omaggio a un grande uomo che ha fatto la storia della moda e che ha contribuito a rendere il Made in Italy famoso in tutto il mondo.