Valentina Callegher. L’alta gioielleria valenzana si veste di contemporaneità

Chi è Valentina Callegher? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione? Possiamo parlare della tua come di una storia di famiglia?

La mia è sicuramente una storia di famiglia, mio padre ha iniziato a produrre alta gioielleria a Valenza negli anni ’70, quando si respirava appieno il clima di unicità e creatività del gioiello Valenzano. Io sono nata proprio in quegli anni, pertanto per me, sin da bambina, vivere il gioiello è stato qualcosa di assolutamente naturale, sia in famiglia che nella vita quotidiana. Dopo un percorso di studi linguistico, la mia vera formazione sul gioiello è avvenuta in azienda, in atelier, nelle fiere di settore internazionali e nei viaggi di lavoro nel mondo. Grazie a tutte queste esperienze, ho avuto la possibilità di assorbire tante competenze e tanti spunti, spesso trasversali al settore della gioielleria, che hanno alimentato la mia ricchezza interiore e culturale, base fondamentale per qualsiasi percorso di design.