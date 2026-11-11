Valentina Callegher. L’alta gioielleria valenzana si veste di contemporaneità
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Oro, diamanti e pietre preziose si trasformano in opere uniche per una donna autonoma e protagonista del proprio tempo.di Elena Misericordia
Valentina Callegher è il brand di alta gioielleria che racconta un’eleganza sofisticata e moderna, pur rimanendo fedele all’eccellenza dell’artigianalità italiana. Il nome è quello della sua designer che, attraverso ogni sua creazione, manifesta una sensibilità estetica evoluta, passione, ricerca e meticolosa attenzione verso ogni più piccolo dettaglio.
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È nel 2015 che la storica maison orafa Di.Go intraprende una nuova evoluzione e diventa Valentina Callegher: un passaggio epocale, che dona continuità al passato attraverso una lettura in chiave contemporanea, senza interrompere la tradizione. Il brand si rinnova attraverso l’identità della sua designer, che sceglie di firmare personalmente ogni creazione, imprimendo al marchio una personalità ancora più autentica e riconoscibile. I gioielli Valentina Callegher, icona della tradizione orafa di Valenza, si distinguono per un sapiente equilibrio tra eccellenza artigianale Made in Italy, design contemporaneo e una spiccata passione per il colore. Le forme classiche vengono reinterpretate in ottica moderna, trasformandosi in creazioni essenziali e sempre attuali. Collezioni pensate per una donna elegante e autonoma, protagonista del proprio tempo, che vive il gioiello come parte del quotidiano, non legato soltanto a eventi particolari.
Il Made in Italy di Valentina Callegher nasce a Valenza, nel cuore del distretto italiano della gioielleria, ed esprime una visione sofisticata ed attuale, capace di dialogare con il gusto internazionale, senza perdere il legame con il savoir-faire del territorio. Le più innovative tecnologie di lavorazione affiancano la sapienza artigiana, diventando un imprescindibile alleato nella ricerca e nella ottimizzazione produttiva. Per Valentina Callegher, però, la tecnologia non significa mai standardizzazione: ogni creazione nasce dall’incontro tra tecnica e sensibilità creativa, attraverso la lavorazione di oro, pietre preziose e perle, pensata per dare vita a oggetti dal carattere distintivo, concepiti con una vestibilità personale e raffinata, quasi sartoriale.
L'oro è la materia base strutturale di tutte le creazioni: viene declinato principalmente nelle varianti oro bianco, oro giallo e oro rosa, lavorato sia con finiture lucide sia con lavorazioni e incisioni superficiali di rilievo. I diamanti donano luce alle collezioni. Molto presenti le gemme come smeraldi, zaffiri e rubini, cui si accostano sapientemente pietre preziose e semipreziose. Spiccano inoltre le perle, utilizzate nelle creazioni dal gusto più morbido e raffinato.
I preziosi di alta gioielleria non sono vissuti come semplice ornamento, ma come espressione di cultura del bello, che si tramanda e si rinnova attraverso lavorazioni minuziose, scelte di materiali selezionati e una cura estrema per ogni singolo particolare: il gioiello diventa opera unica, sintesi di identità e creatività.
Chi è Valentina Callegher? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione? Possiamo parlare della tua come di una storia di famiglia?
La mia è sicuramente una storia di famiglia, mio padre ha iniziato a produrre alta gioielleria a Valenza negli anni ’70, quando si respirava appieno il clima di unicità e creatività del gioiello Valenzano. Io sono nata proprio in quegli anni, pertanto per me, sin da bambina, vivere il gioiello è stato qualcosa di assolutamente naturale, sia in famiglia che nella vita quotidiana. Dopo un percorso di studi linguistico, la mia vera formazione sul gioiello è avvenuta in azienda, in atelier, nelle fiere di settore internazionali e nei viaggi di lavoro nel mondo. Grazie a tutte queste esperienze, ho avuto la possibilità di assorbire tante competenze e tanti spunti, spesso trasversali al settore della gioielleria, che hanno alimentato la mia ricchezza interiore e culturale, base fondamentale per qualsiasi percorso di design.
Di.Go, la maison orafa di famiglia, nel 2015 è diventata Valentina Callegher. Quando e com’è nato il brand di alta gioielleria che porta la tua firma?
L’alta gioielleria intesa come filosofia di lavoro e ricerca di eccellenza naturalmente esisteva già, in quanto mio padre ha sempre lavorato in questa direzione. La nascita del brand Valentina Callegher è stata la conseguenza di una volontà puramente stilistica che rispondeva all’obiettivo di dare a queste capacità anche un’identità di brand, ritagliata sulla mia figura e sul mio pensiero, ma fortemente contaminata dal retaggio produttivo e dal know how dell’azienda di famiglia. La scelta di utilizzare il mio nome, inoltre, rende il brand fortemente personale, oltre ad essere una dichiarazione di responsabilità e di trasparenza.
Quali sono le cifre stilistiche delle tue creazioni preziose?
Tutte le collezioni Valentina Callegher puntano fortemente su una coerenza di fondo. A livello concettuale, ciò che ci guida è la ricerca del classico, sempre rivisitato, ma mai eccessivo sia volumi che nel design; a livello pratico, la cura del dettaglio, che rende unico qualsiasi oggetto, e la ripetizione di alcune forme o elementi di design, che vengono ripresi in tutte le collezioni e che creano un trait d’union, pur cambiando l’ispirazione o il leitmotiv. Il risultato è che, anche se le collezioni sono diverse, in ognuna di esse si riconosce un legame con le altre per il modo in cui sono concepite e realizzate. Il design cambia necessariamente, il modo di realizzarlo rimane costante.
Qual è la tua visione di “alta gioielleria”?
L’alta gioielleria è un modo di pensare il gioiello, non è solo una questione di valore o di importanza del materiale utilizzato. Per me l’alta gioielleria si applica ad ogni oggetto, indipendentemente dal costo- Impieghiamo la stessa cura su tutta la produzione Valentina Callegher: anche il gioiello da due o tremila euro è pensato e realizzato come quello da centomila. L’alta gioielleria non può prescindere dalla ricerca dell’eccellenza, da un pensiero raffinato e da maestranze altamente qualificate, che sappiano trasformare quel pensiero applicando determinati standard di qualità.
Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione? Come riuscite a conciliare tradizione e innovazione?
Il Made in Italy è ciò che siamo. Il nostro atelier nasce e cresce a Valenza e si nutre del suo contesto da sempre. Abbiamo scelto di rimanere aderenti alla cultura del nostro territorio senza farci distrarre dalle possibilità che l’apertura a mercati internazionali ci ha offerto nel tempo. Per essere sempre al passo con i nuovi trend, ci lasciamo eventualmente influenzare solo a livello creativo, ma la produzione deve mantenersi fedele ai nostri canoni di eccellenza. Il Made in Italy non è solo tradizione ma anche evoluzione e inserimento delle nuove tecnologie, fondamentali per essere sempre moderni. Dalle nuove tecnologie non si può prescindere, allo stesso modo però bisogna saperle comprendere, scegliere, impiegare e modulare.
Il Made in Italy per Valentina Callegher diventa Made in Piemonte: da Valenza, distretto orafo italiano per antonomasia, attraversa la regione, per raccontare il valore del know-how territoriale, che passa dalla gioielleria al vino per arrivare sino al cioccolato. Per il lancio delle nuove collezioni sono state scelte infatti due realtà dell’eccellenza piemontese: Villa Sparina, azienda vinicola nel territorio del Gavi, e Giraudi, storica cioccolateria di Castellazzo Bormida. Qual è il punto d’incontro tra questi mondi apparentemente così lontani? Come si manifesta la vostra collaborazione?
La collaborazione con Villa Sparina e Giraudi nasce in primis da una conoscenza privilegiata; In Piemonte, infatti, ci sarebbe l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le eccellenze enogastronomiche. Una delle affinità con Villa Sparina e Giraudi, oltre alla centralità della famiglia, che porta avanti ogni scelta, risiede soprattutto nella ricerca dell’eccellenza sotto tutti i punti di vista, al di là dei materiali impiegati e della loro reperibilità: eccellenza della selezione, della trasparenza della loro origine, delle maestranze e della loro formazione. A questo si aggiunge il rispetto delle tradizioni e delle ricette che gelosamente custodiamo e tramandiamo, ma anche l’attenzione alle novità della tecnologia e all’evoluzione dei mercati. Lo stesso modo di lavorare, lo stesso risultato ma con materiali e problematiche differenti!
Nella collezione Couture il valore della manifattura incontra la forma espressiva del colore come in un abito di alta moda. Quali sono le cifre stilistiche di questi straordinari gioielli?
La collezione Couture si pone leggermente in discontinuità dal punto di vista del design rispetto alle altre collezioni. Qui ho volutamente esagerato i volumi e osato con i colori e l’accostamento di materiali. Ho ripreso la perla Australiana, che diventa la regina della collezione, già ampiamente sfruttata in passato e ancora oggi presente in collezioni più minimal, come ad esempio Calipso. In Couture ho voluto accostarla a colori vivaci di zaffiri, smeraldi e tanzaniti, sia come esperimento cromatico sia per dimostrare che posso essere me stessa anche uscendo dai confini. Per quanto insolita, questa collezione conserva comunque l’identità di brand. Ogni oggetto è unico, come un abito creato su misura della perla, straordinariamente tonda e perfetta.
A quale donna si rivolgono le creazioni Valentina Callegher?
La donna Valentina Callegher ha una sensibilità matura e raffinata, ricerca unicità e dettaglio, non si lascia distrarre dalla scelta degli altri ma è forte del proprio gusto. Si identifica nel gioiello che sceglie per sé e capisce che l’unicità è il vero lusso.
Progetti e sogni per il futuro?
Tanti progetti, ma piccoli passi. Sono infatti molto felice dell’apprezzamento che il gioiello Valentina Callegher sta riscuotendo sia dal pubblico che dagli addetti al settore di quanto sia cresciuta la consapevolezza del brand…direi che siamo sulla strada giusta!