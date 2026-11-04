No Rules lancia Spiritual Bag: la pochette come opera d’arte tessile da indossare

Chi è Cristina Molardi? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata nel 1968, ultima di sei figli, con radici siciliane: mia madre appartiene alla famiglia Branciforti. Sono una donna multipotenziale, curiosa, con una grande passione per la filosofia, l'arte e la psicologia. Ho costruito il mio percorso attraverso esperienze diverse, studi e ricerca personale, ma la mia vera formazione me l'ha data l'esperienza: ascoltare le persone e accoglierle nella loro unicità. Mi definisco una mente vulcano, capace di connettere mondi apparentemente lontani e trasformare intuizioni in progetti concreti. No Rules è la sintesi di tutto questo.