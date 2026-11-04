No Rules lancia Spiritual Bag: la pochette come opera d’arte tessile da indossare
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Una capsule collection di undici pochette, uniche e numerate, in perfetto equilibrio tra upcycling di lusso, ricerca etnica ed eleganza contemporaneadi Elena Misericordia
No Rules nasce dalla visione di Cristina Molardi, creativa multipotenziale, il cui cammino personale e professionale attraversa filosofia, arte, ricerca interiore e life coaching, in dialogo con l’architettura e l’interior design.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Il brand si colloca nel territorio dell’arte da indossare, dove il valore del manufatto e l’intervento dell’autore concorrono a definire l’identità di ogni creazione. In No Rules, il rispetto per la storia degli oggetti riflette un’attitudine più ampia verso la memoria. Il desiderio di dare continuità alle proprie radici diventa parte di una ricerca creativa, che riconosce nel passato una materia da comprendere, valorizzare e portare nel presente.
Alla base del progetto c’è una storia personale legata alla Sicilia. La famiglia di Cristina è originaria di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.
Le radici materne risalgono alla casata dei Branciforti, antica famiglia nobile siciliana. A questa eredità si affianca una cultura concreta del lavoro. Il bisnonno, artigiano del legno, e il nonno, commerciante, appartengono a una tradizione familiare in cui il saper fare incontra lo spirito d’iniziativa.
La relazione con la materia, l’attenzione agli oggetti e la capacità di immaginarne nuove possibilità rappresentano un riferimento per la visione di No Rules, che trova espressione in Spiritual Bag, una collezione di undici pochette uniche e numerate. È così che i poshti Bukhara, tappeti di piccolo formato originari dell’Uzbekistan, tradizionalmente utilizzati come sedili, cuscini o accessori decorativi, vengono interpretati attraverso piegature e cuciture manuali, secondo un metodo concepito per evitare il taglio del manufatto. Le frange dipinte a mano costituiscono il segno distintivo del progetto: accenti cromatici decisi, che dialogano con le geometrie della lana e con gli elementi ornamentali scelti per ciascun pezzo.
La trasformazione di un tappeto in un accessorio pregiato dona una nuova vita e una nuova funzione narrativa a un manufatto tessile tradizionale, attraverso pochette sartoriali che fondono l'anima millenaria dei tessuti orientali con l'audacia del design contemporaneo e dell'alto artigianato, diventando dei talismani simbolici. La morbidezza e lo spessore del vello del tappeto creano un’esperienza visiva e tattile ricca e strutturata.
Ogni pochette nasce dalla capacità di creare senza regole prestabilite. Il lusso viene concepito come libertà di scegliere e di affermare la propria identità nel rispetto della storia della materia e di ciascuno di noi. Ogni pezzo è dedicato a una diversa espressione della forza interiore: la gioia, l’empatia, la resilienza, l’intuizione e il coraggio del cambiamento costituiscono il nucleo del progetto. Ciascuna pochette custodisce un racconto personale, che prende voce attraverso il nome e il significato simbolico che la distingue. La materia, con la sua storia e le sue particolarità, offre a questi significati una forma da indossare.
Chi è Cristina Molardi? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?
Sono nata nel 1968, ultima di sei figli, con radici siciliane: mia madre appartiene alla famiglia Branciforti. Sono una donna multipotenziale, curiosa, con una grande passione per la filosofia, l'arte e la psicologia. Ho costruito il mio percorso attraverso esperienze diverse, studi e ricerca personale, ma la mia vera formazione me l'ha data l'esperienza: ascoltare le persone e accoglierle nella loro unicità. Mi definisco una mente vulcano, capace di connettere mondi apparentemente lontani e trasformare intuizioni in progetti concreti. No Rules è la sintesi di tutto questo.
Quando e com’è nato il brand No Rules? Come mai la scelta di questo nome?
No Rules affonda le proprie radici in una esigenza personale: essere libera di esprimere me stessa, senza etichette e schemi prestabiliti. L'intuizione risale al marzo 2025 e il brand è nato ufficialmente a luglio 2025. Il nome era l'unico possibile. No Rules significa non lasciare che siano gli schemi a decidere chi dobbiamo essere o cosa possiamo diventare. Ho sempre seguito la mia sensibilità, anche quando mi portava fuori dai percorsi convenzionali, unendo mondi che sembravano lontani. Ma libertà non significa assenza di valori. La mia unica regola è il rispetto, profondo e sacro, per l'anima delle cose: riconoscere la bellezza, anche in ciò che il tempo ha reso imperfetto o dimenticato, e darle una nuova vita.
«Trasformare senza distruggere. Creare senza cancellare la storia che già esiste». Questo è il principio alla base della visione del brand. Quale significato assume nella tua produzione creativa?
Significa dare nuova vita senza cancellare la storia. Recupero antichi tappeti Bukhara e li trasformo in pochette senza tagliarli, rispettandone struttura, materia e memoria. Ho scelto, in particolare, i Poshti, piccoli tappeti nomadi, e di “reinventarli” senza sacrificarne l'identità o la memoria. La mia lavorazione ha un principio etico preciso: non taglio il tappeto, lavoro sulla sua struttura, sui volumi e sui dettagli, conservando integra la materia originale e i segni che il tempo ha lasciato su di essa. La trasformazione non cancella la storia, ma la custodisce e la fa evolvere. La vera innovazione, secondo me, non è distruggere per creare qualcosa di nuovo, ma riconoscere una bellezza che esiste già.
Spiritual Bag è la tua collezione di esordio. Da dove trae ispirazione questo progetto?
Spiritual Bag è nata nel marzo 2025 davanti a un mio tappeto da preghiera Shirvan, di un blu intenso: il colore dell'anima, come mi ha insegnato James Hillman. Mi sono fatta una domanda: «Perché non indossare l'arte?». Da quella intuizione è scaturito il progetto: trasformare antichi tappeti e tessuti in opere d'arte da indossare.
Perché hai scelto proprio le pochette?
Volevo portare l'arte fuori dalle pareti e renderla parte della vita quotidiana. La pochette è un oggetto intimo, vicino al corpo, capace di raccontare qualcosa di noi. Mi piace pensare che una Spiritual Bag ci ricordi di portare sempre con noi la cosa più importante: la nostra autenticità.
Quali sono le cifre stilistiche delle tue undici creazioni?
Sono undici pezzi unici, numerati e diversi tra loro, ciascuno con un nome, un colore e un significato. Uniscono antichi tappeti Bukhara, lavorazione sartoriale, fodere pregiate e frange dipinte a mano da me. Sono reversibili: il mio metodo costruttivo è tutelato da brevetto per modello di utilità e le frange sono depositate in SIAE come opera inedita. Non sono semplici accessori, ma undici racconti di identità, memoria e trasformazione.
A quale pubblico ti rivolgi?
Mi rivolgo a persone libere, indipendenti, che amano l'arte, la bellezza e l'unicità. Non mi rivolgo a una fascia d'età o a un genere, ma a una sensibilità, a chi non cerca un logo da esibire, ma un oggetto in cui riconoscersi. No Rules non vuole piacere a tutti: vuole emozionare profondamente qualcuno.