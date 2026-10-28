Festa Foresta. Il brand underwear e beachwear 100% Made in Italy, 100% entusiasta
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Warmer Than è la nuova linea di accessori in lana pensata per l’autunno-inverno 2026: etica, versatile e artigianaledi Elena Misericordia
Laura Zura-Puntaroni è la fondatrice del brand di beachwear, intimo e accessori Festa Foresta. L’architetto marchigiano, ora anche designer di moda, ha voluto rendere il proprio intimo omaggio al mondo naturale al quale si ispira e che rappresenta il motore centrale dell’estetica di tutte le sue creazioni.
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Punto di partenza iniziale i costumi da bagno, che evocano l’estate, la stagione più bella dell’anno, concepita come una grande festa. Di qui il nome Festa Foresta, quasi uno scioglilingua antistress, che porta con sé tutto l’entusiasmo della sua fondatrice. Natura e passione, infatti, vivono in simbiosi, definendo il rapporto essenziale che contraddistingue la personalità del brand.
Festa Foresta è etico, sostenibile e 100% Made in Italy. Tutti i capi sono realizzati da piccoli laboratori artigiani a conduzione familiare, divisi tra Marche e Lombardia. La produzione si limita soltanto a ciò che serve, in quantità sufficienti, senza eccedenze, nel pieno rispetto dei tempi lenti della lavorazione manifatturiera, eseguita con cura e attenzione. Ogni capo è studiato e progettato, a partire da ogni singola cucitura, per adattarsi a tutti i corpi e per celebrare la bellezza autentica di qualsiasi silhouette, senza costrizioni, garantendo il massimo comfort, percezione che inizia necessariamente da ciò che si trova a diretto contatto con la pelle. Il design esclusivo dei capi Festa Foresta assicura l’alta qualità del tessile sostenibile, senza mai rinunciare alla comodità.
Ogni pezzo è confezionato eticamente in Italia, utilizzando filati sostenibili, riciclati o di origine naturale. Tutti i tessuti, infatti, rispettano e più severe certificazioni in materia di sostenibilità.
Per l’autunno-inverno 2026 Festa Foresta ha lanciato Warmer Than, la nuova linea di accessori in lana, versatili e artigianali, arricchendo la proposta con un'inedita linea in cotone organico e cashmere.
Interamente fatta a mano nelle Marche, la collezione nasce dall’incontro tra la tradizione manifatturiera e la profonda sensibilità del brand per l’ambiente. Ogni pezzo è realizzato con filati italiani senza sprechi di fibre, nel totale rispetto del saper fare artigiano. Accessori essenziali e multifunzionali, pensati per trasformarsi e accompagnare ogni look con naturalezza. Il concetto di accessorio invernale acquista così una nuova definizione: più caldo, più sostenibile, più versatile.
Chi è Laura Zura-Puntaroni? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?
Oltre a essere la fondatrice di Festa Foresta, sono anche altre mille cose… Vengo da un piccolo paese delle Marche, dove sono stata abbastanza fortunata da poter crescere a stretto contatto con la natura, in un contesto estremamente semplice. Per sfuggire alla noia, ho sempre cercato cose da pensare, progettare, realizzare. Ho studiato architettura al Politecnico di Milano, che mi ha permesso di fare tantissime esperienze all’estero e, appena laureata, ho lavorato per quasi quattro anni in un grande studio di Architettura a Milano. Sono profondamente innamorata dell’architettura e da sempre appassionata ai processi del progettare. Non posso negare che il mio modo di essere sia il frutto di tutte le esperienze che mi hanno formata. Mi piace pensare a Festa Foresta come a una sorta di grande parco giochi, dove mi muovo in parte seguendo gli schemi assimilati durante il mio percorso di studi e lavorativo e in parte guidata da quel pizzico di imprevedibilità data dal mio essere iperattiva, estremamente curiosa e molto sensibile rispetto ciò che mi circonda.
Quando e com’è nato il brand Festa Foresta? Come mai la scelta di questo nome?
Festa Foresta è nato alla fine del 2019 da un’esigenza personale: creare capi comodi, etici e duraturi, pensati per far sentire le donne a proprio agio nei propri corpi. Grazie al mio background nella progettazione, ho adottato un approccio architettonico: linee essenziali, vestibilità impeccabile e materiali di alta qualità. Il brand è 100% indipendente: è nato senza investitori, finanziato unicamente dai miei risparmi, particolare di cui vado molto fiera. Ho testato il mercato mettendo online una prima linea di costumi da bagno nell’estate del 2020 e, nonostante non fosse il miglior periodo per il lancio di una linea di beachwear, la risposta è stata immediata. Il nome, pur non sembrando legato al mondo del mare, racchiude perfettamente la nostra filosofia: “Festa” rappresenta la celebrazione della bellezza autentica, dei corpi e dell'individualità, con uno spirito solare e inclusivo; “Foresta, invece, richiama il legame con la natura, la scelta di materiali consapevoli e la sostenibilità. Volevo un nome italiano, fresco ed evocativo, che trasmettesse energia mantenendo salde radici etiche e la libertà di far evolvere il brand nel tempo.
Da brand di costumi da bagno sostenibili sino a coprire molte altre categorie di prodotto, dall’underwear agli accessori. Ma quali sono le cifre stilistiche che contraddistinguono le vostre collezioni?
L’evoluzione del brand è nata dall'ascolto della nostra community: dopo il successo dei primi costumi da bagno, sono arrivate le richieste di ampliare l’offerta. Non seguiamo i ritmi o le tendenze della moda veloce, ma progettiamo capi essenziali fatti per durare nel tempo. Il nostro design si basa su tre principi: Comfort ( linee pulite e design semplice, eliminazione di ogni elemento rigido o costrittivo come ferretti o imbottiture), vestibilità (i capi sono studiati per assecondare i movimenti del corpo come una seconda pelle, senza stringere né modellare a forza) e durabilità (i nostri capi sono “fatti bene”, cioè pensati per durare nel tempo e per resistere all’usura).
Warmer Than è la vostra nuova linea di accessori in lana per l’autunno/inverno 2026. Quali sono le caratteristiche di questa collezione?
Warmer Than segna un passaggio strategico importante per il brand: trasferire i nostri valori di sostenibilità e funzionalità nella stagione fredda con una proposta d'accessori di alto profilo. La collezione, che comprende balaclava, sciarpe e bandane dal taglio semplice e pulito, è realizzata in 100% lana rigenerata o in cotone organico e cashmere. Queste due composizioni hanno delle caratteristiche comuni: morbidezza, elevata capacità termica e basso impatto ambientale. La produzione è affidata a piccoli laboratori artigianali specializzati nelle Marche, dove applichiamo tecniche di tessitura avanzate per ridurre al minimo gli sprechi di filato. È la collezione più pop che abbiamo lanciato, pensata per portare un po’ di calore nel grigio della stagione invernale.
Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione?
Il Made in Italy per Festa Foresta non è solo uno slogan commerciale, ma il punto di partenza del nostro modello aziendale. Abbiamo scelto consapevolmente di collaborare con una rete selezionata di piccoli laboratori e produttori tessili d'eccellenza sul territorio italiano, dalla maglieria marchigiana ai laboratori sartoriali specializzati nel beachwear del nord Italia. Questo approccio ci assicura un triplice valore: qualità sartoriale ineccepibile, con un controllo totale su ogni fase di sviluppo, dal cartamodello al confezionamento finale; filiera etica e tracciabile, che si fonda su rapporti diretti con gli artigiani, rispetto dei lavoratori e valorizzazione del know-how locale; flessibilità e riduzione degli sprechi, grazie a produzioni calibrate che evitano sovrapproduzioni e giacenze di magazzino inutili.
Come si manifesta in concreto l’impegno di Festa Foresta nei confronti del tema della sostenibilità ambientale?
La sostenibilità per noi si traduce in decisioni industriali e strategiche concrete. Innanzitutto, circolarità dei materiali: utilizziamo esclusivamente filati rigenerati, riciclati o di origine organica certificata (nylon ECONYL® da reti da pesca recuperate, lana riciclata, fibra di faggio, cotone organico). Quindi una produzione responsabile in lotti controllati: operiamo con una logica di produzione commisurata alla domanda reale per eliminare il fenomeno del sovra-stoccaggio. La filiera, inoltre, è a chilometro zero: riduciamo drasticamente l'impronta di carbonio legata alla logistica, concentrando l'intera catena del valore in Italia. Infine, governance trasparente: come Società Benefit, integriamo statutariamente l'impatto sociale e ambientale positivo all'interno dei nostri obiettivi d'impresa.
I vostri capi sono progettati per abbracciare tutti i corpi. Come riuscite a conciliare design e comfort?
Per noi il comfort è il punto di partenza. Il nostro processo inizia sempre dal tessuto: ne studiamo le caratteristiche tecniche e partiamo dalle motivazioni per le quali lo abbiamo scelto, solo dopo disegniamo il modello per valorizzarle al meglio. Usiamo filati come il nylon rigenerato ECONYL® e fibre vegetali per accompagnare le forme senza mai stringere. Sviluppiamo i cartamodelli testando ogni prototipo su fisicità differenti e lasciamo totale libertà di scegliere taglie e modelli diversi tra top e bottom, permettendo di mixare capi diversi a proprio piacimento.
A quale pubblico vi rivolgete?
Ci rivolgiamo a un pubblico (prevalentemente femminile) consapevole, capace di distinguere la qualità reale da quella raccontata. Non ci piace far passare un messaggio di esclusività: i nostri prodotti sono pensati per essere sostenibili anche dal punto di vista economico. Negli anni si è creata in maniera spontanea una community molto attenta e informata, conscia del fatto che si possono trovare capi di qualità a buon prezzo, senza dover scendere a compromessi tra estetica, comfort e rispetto per l'ambiente.
Progetti e sogni per il futuro?
Il nostro obiettivo strategico è consolidare il posizionamento di Festa Foresta come lifestyle brand di riferimento nell'ambito della moda sostenibile e del design essenziale. A livello commerciale stiamo rafforzando la nostra presenza omnicanale, affiancando alla piattaforma e-commerce spazi ed esperienze di vendita dirette, come il nostro spazio a Milano, dove accogliere la nostra community. Per il futuro abbiamo in programma di continuare a sviluppare nuove categorie di prodotto coerenti con la nostra identità, ampliando la presenza internazionale e dimostrando che fare impresa responsabile, con un'estetica elevata e numeri solidi, è perfettamente possibile.