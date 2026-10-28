Festa Foresta. Il brand underwear e beachwear 100% Made in Italy, 100% entusiasta

Chi è Laura Zura-Puntaroni? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Oltre a essere la fondatrice di Festa Foresta, sono anche altre mille cose… Vengo da un piccolo paese delle Marche, dove sono stata abbastanza fortunata da poter crescere a stretto contatto con la natura, in un contesto estremamente semplice. Per sfuggire alla noia, ho sempre cercato cose da pensare, progettare, realizzare. Ho studiato architettura al Politecnico di Milano, che mi ha permesso di fare tantissime esperienze all’estero e, appena laureata, ho lavorato per quasi quattro anni in un grande studio di Architettura a Milano. Sono profondamente innamorata dell’architettura e da sempre appassionata ai processi del progettare. Non posso negare che il mio modo di essere sia il frutto di tutte le esperienze che mi hanno formata. Mi piace pensare a Festa Foresta come a una sorta di grande parco giochi, dove mi muovo in parte seguendo gli schemi assimilati durante il mio percorso di studi e lavorativo e in parte guidata da quel pizzico di imprevedibilità data dal mio essere iperattiva, estremamente curiosa e molto sensibile rispetto ciò che mi circonda.