Bugaboo x Stella McCartney. Il passeggino del genitore moderno coniuga luxury fashion, innovazione e sostenibilità

Quando e come è nata questa collaborazione tra uno dei marchi leader nel settore della prima infanzia e una delle stiliste più riconoscibili nel panorama della moda sostenibile?

Adriaan Thierry (CEO di Bugaboo): Abbiamo sempre amato collaborare con brand di moda come Missoni, Diesel, Kith e Marc Jacobs. Queste collaborazioni ci permettono di guardare oltre il mondo della genitorialità e di avvicinarci maggiormente ai settori del design e della moda. Crediamo che la genitorialità contemporanea debba essere celebrata in modo attuale, come una forma di espressione personale. I genitori possono rivendicare con orgoglio il proprio modo di presentarsi al mondo insieme ai propri figli. Con Stella non cercavamo semplicemente un grande nome. Volevamo un partner che, come noi, amasse mettere in discussione le convenzioni del proprio settore. Da anni dimostra che il design responsabile e i codici distintivi del lusso possono convivere perfettamente. La Falabella è stata la prima it bag vegana e ancora oggi è molto desiderata. È proprio questo approccio che vogliamo portare, insieme a Stella, nei nostri prodotti dedicati alla genitorialità. Un altro elemento che ci ha uniti è la convinzione condivisa riguardo alla genitorialità e alla responsabilità. La maternità influenza tutto ciò che Stella fa. È anche uno dei motivi per cui la sostenibilità è un tema così personale per lei: pensa costantemente al mondo che lasceremo alle generazioni future. È la stessa mentalità che guida anche noi.