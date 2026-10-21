Bugaboo x Stella McCartney. Il passeggino del genitore moderno coniuga luxury fashion, innovazione e sostenibilità
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La maison di moda internazionale Stella McCartney e il brand di passeggini di lusso Bugaboo hanno lanciato lo scorso mese di settembre una capsule collection in edizione specialedi Elena Misericordia
Stella McCartney, luxury brand orgogliosamente indipendente che porta il nome della designer britannica di fama mondiale, celebra una femminilità audace attraverso una moda sofisticata, consapevole e disinvolta, promuovendo al contempo un modello di business etico e orientato al futuro. Bugaboo, marchio olandese specializzato in passeggini di alta qualità e accessori per l’infanzia, è diventato un punto di riferimento globale nel settore della mobilità per le famiglie, distinguendosi per durata, innovazione e facilità d’uso.
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Due mondi apparentemente distanti che, in realtà, parlano la stessa lingua e condividono importanti valori, al punto da lanciare insieme, lo scorso mese di settembre, una collezione di lusso in edizione speciale, che ridefinisce il concetto di genitore alla moda.
Stella McCartney e Bugaboo, pionieri nei loro rispettivi campi, sono entrambi noti per la capacità di pensare oltre gli schemi e sfidare le convenzioni del settore. Stella ha riscritto i canoni dell’alta moda e del design responsabile, mentre Bugaboo, da oltre due decenni, ridefinisce la mobilità per i genitori attraverso innovazioni all’avanguardia nel settore. Facendo convergere i due brand, la collezione rilegge in chiave moderna gli articoli irrinunciabili del lusso per la genitorialità, filtrandoli attraverso l'inconfondibile estetica di Stella McCartney. Questa unione inaugura un percorso pluriennale, che affonda le radici in una visione comune, fatta di design consapevole, espressione personale e innovazione orientata al futuro.
La capsule collection comprende tre passeggini e accessori coordinati nella colorazione tobacco brown, rifiniti con accenti in ecopelle saddle brown. L’ispirazione arriva da Falabella, l’iconica borsa firmata Stella McCartney, realizzata in materiale cruelty-free, che prende il nome dal pony d’infanzia della stilista. I suoi elementi distintivi si traducono in dettagli ricercati: la catena con taglio a diamante, ispirata al morso di un cavallo, riappare intessuta nella cappottina dei passeggini, insieme a medaglioni dorati vintage e al celebre logo.
Ma stile e responsabilità vanno di pari passo e la sostenibilità è presente in ogni aspetto; sono stati infatti utilizzati materiali come tessuti in poliestere riciclato proveniente da bottiglie di plastica, processi di tintura a secco, alluminio riciclato e materiali di origine biologica, volti a limitare l'impatto ambientale.
La campagna pubblicitaria, che vede protagonista la modella, imprenditrice e neomamma Poppy Delevingne, coglie una visione intima e contemporanea della maternità, celebrando le mamme innanzitutto come donne. Ambientate in paesaggi naturali, le immagini riflettono momenti di pausa, libertà e giocosità, incarnando il messaggio centrale della collaborazione: è possibile essere genitori e, al tempo stesso, realizzarsi come individui. Coniugando luxury fashion, artigianalità consapevole e innovazione funzionale, la collezione propone una nuova interpretazione della genitorialità moderna come uno specchio della propria personalità e creatività. Insomma, una capsule pensata per una nuova generazione di genitori, che non accetta di dover scegliere tra funzionalità, stile e valori.
Quando e come è nata questa collaborazione tra uno dei marchi leader nel settore della prima infanzia e una delle stiliste più riconoscibili nel panorama della moda sostenibile?
Adriaan Thierry (CEO di Bugaboo): Abbiamo sempre amato collaborare con brand di moda come Missoni, Diesel, Kith e Marc Jacobs. Queste collaborazioni ci permettono di guardare oltre il mondo della genitorialità e di avvicinarci maggiormente ai settori del design e della moda. Crediamo che la genitorialità contemporanea debba essere celebrata in modo attuale, come una forma di espressione personale. I genitori possono rivendicare con orgoglio il proprio modo di presentarsi al mondo insieme ai propri figli. Con Stella non cercavamo semplicemente un grande nome. Volevamo un partner che, come noi, amasse mettere in discussione le convenzioni del proprio settore. Da anni dimostra che il design responsabile e i codici distintivi del lusso possono convivere perfettamente. La Falabella è stata la prima it bag vegana e ancora oggi è molto desiderata. È proprio questo approccio che vogliamo portare, insieme a Stella, nei nostri prodotti dedicati alla genitorialità. Un altro elemento che ci ha uniti è la convinzione condivisa riguardo alla genitorialità e alla responsabilità. La maternità influenza tutto ciò che Stella fa. È anche uno dei motivi per cui la sostenibilità è un tema così personale per lei: pensa costantemente al mondo che lasceremo alle generazioni future. È la stessa mentalità che guida anche noi.
Quale visione condivisa prende forma attraverso questo progetto?
A.T.: I nostri brand si sono sentiti profondamente affini nel modo di affrontare l’innovazione e la responsabilità nel design. Entrambi abbiamo sempre progettato partendo da un forte senso di responsabilità. È un filo conduttore che attraversa tutto ciò che facciamo e il nostro modo di operare.
Quali sono i punti di incontro tra il linguaggio stilistico distintivo di Stella McCartney e l’expertise ingegneristica di Bugaboo?
A.T.: Sia Stella sia noi siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità per innovare. Il nostro approccio parte dall’ingegneria: "Perché una cosa viene realizzata in un determinato modo? È possibile migliorarla?", ma ci chiediamo anche come renderla ancora più bella. Bugaboo è nata quando il nostro fondatore ha riprogettato il passeggino da zero, anziché limitarsi a modificare una forma già esistente. Tutto questo con l’obiettivo di dare ai genitori maggiore libertà di movimento. Stella fa lo stesso con la moda. Il suo linguaggio stilistico definisce l’estetica: i dettagli della catena ispirati alla Falabella, i medaglioni dorati, il ricco color tobacco brown con inserti in pelle vegana. La nostra competenza ingegneristica garantisce che ogni elemento funzioni nella vita quotidiana, con un passeggino facile da chiudere, adatto a ogni tipo di terreno e progettato per durare anni. La sostenibilità è un altro importante punto di contatto. Per questo la collezione include materiali e soluzioni come il poliestere riciclato ottenuto da bottiglie di plastica, la tintura senza utilizzo di acqua e l’alluminio riciclato nei dettagli. Per noi, il passeggino dovrebbe essere considerato come un capo d’abbigliamento: deve essere bello da vedere, ma anche offrire prestazioni eccellenti. Non voglio svelare troppo, ma ci sono molte altre novità in arrivo per noi in questo ambito.
Quali sono le caratteristiche distintive della collezione in edizione limitata “Bugaboo x Stella McCartney” e quali prodotti comprende?
A.T.: La collezione porta i codici stilistici di Stella McCartney su tre dei nostri passeggini: Fox 5 Renew, Dragonfly Plus e Butterfly 2. Comprende anche una selezione di accessori, tra cui un sacco termico, una tote bag e, per la prima volta, muffole coordinate per genitori e bambini piccoli. L’impronta di Stella si percepisce nella cura di ogni dettaglio. In quanto madre che progetta prodotti per altri genitori, ha prestato attenzione ad aspetti che molti altri collaboratori probabilmente non avrebbero nemmeno preso in considerazione: la texture esatta, il taglio preciso, quella finitura apparentemente spontanea e naturale che, in realtà, richiede grande cura. È una precisione che nasce dall’esperienza diretta di chi ha davvero utilizzato questi oggetti nella vita quotidiana e non si è limitato a progettarli. Ne è un esempio il modo in cui gli elementi metallici dal carattere deciso si incontrano con finiture più morbide. La collezione integra dettagli iconici della Falabella, tra cui la catena diamantata, ispirata al morso dei cavalli e intrecciata nella capottina, insieme ai medaglioni dorati dall’aspetto vintage, al logo Stella McCartney e all’iconica palette cromatica della stilista.
Qual è il legame tra questa capsule collection e l’iconica borsa Falabella?
A.T.: La Falabella è il punto di partenza dell’intera collezione. È la borsa simbolo di Stella, il cui nome rende omaggio al pony che aveva da bambina, ed è stata la prima it bag vegana al mondo. Ancora oggi continua a essere molto desiderata. Abbiamo ripreso il suo spirito e lo abbiamo reinterpretato nei passeggini. Lo si ritrova nei dettagli della catena sulla capottina, che richiamano la catena della Falabella e il motivo ispirato al morso dei cavalli, così come nei medaglioni dorati dall’effetto vintage. Non si tratta di replicare una borsa su ruote, ma di applicare la stessa filosofia progettuale a un oggetto che i genitori utilizzano ogni giorno. Questo si ricollega a quanto detto in precedenza: la Falabella ha dimostrato che design consapevole e stile possono convivere. Ed è esattamente ciò che volevamo portare nel mondo dei passeggini.
Con particolare riferimento a “Bugaboo x Stella McCartney”, come si traduce concretamente l’impegno di entrambi i brand per la sostenibilità?
A.T.: Entrambi progettiamo pensando alla longevità e puntiamo a garantire la massima qualità possibile. Nel nostro caso, ogni passeggino è progettato per durare oltre l’esperienza di un singolo bambino, di una singola famiglia o di una sola fase della vita. E lo dimostriamo attraverso test rigorosi: cicli ripetuti di apertura e chiusura, chilometri percorsi in condizioni reali e l’usura di un maniglione impugnato quotidianamente per anni, andando ben oltre i requisiti previsti dagli standard. Ogni componente è modulare per scelta progettuale, realizzato per poter essere riparato e sostituito anziché gettato. Per questo, anche un modello meno recente può continuare a essere sottoposto a manutenzione anni dopo il lancio di una versione più nuova. In questo modo, il passeggino può accompagnare più famiglie e diversi percorsi di vita nel corso della sua esistenza, anziché esaurire la propria funzione con un solo utilizzatore.
La campagna pubblicitaria vede protagonista la modella, imprenditrice e neomamma Poppy Delevingne. A quale figura materna vi rivolgete e qual è la vostra visione della genitorialità oggi?
A.T.: Ci rivolgiamo ai genitori di oggi, ma anche a chi sta pensando di diventarlo in futuro. Per Stella e per noi, diventare genitori non significa rinunciare alla propria identità. È un ulteriore modo di esprimere sé stessi ed è così che vorremmo che i genitori vivessero questa esperienza.
Oggi i genitori non mettono in pausa la propria vita quando arriva un figlio. Lo coinvolgono nella quotidianità che già amano, continuando a mantenere un legame con i luoghi, le persone e le esperienze che per loro sono importanti. Stella, essendo lei stessa madre, ha compreso istintivamente questo bisogno. Condividere questa convinzione con Bugaboo è stato un ulteriore motivo per lavorare insieme.