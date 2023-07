Rebus. Un’enigmatica capsule collection di T-shirt e felpe che invita a riflettere

La collezione si declina attraverso otto print no gender , stampati su due modelli di T-shirt , dal fit over o regular , a cui si aggiunge una felpa hoody . Tutti i capi sono realizzati con un mix and match di tessuti diversi e con un’attenzione estrema anche per i più piccoli dettagli .

Dietro le quinte del progetto, un’enigmatica ghost designer, dalla cui genialità prendono forme grafiche accattivanti, dal significato nascosto, che richiedono tempo per essere risolte e decifrate, proprio come un rebus.

La T-shirt, che dagli anni Ottanta si è imposta come mezzo semplice e al tempo stesso potente per divulgare messaggi di ogni genere - da quelli politici a quelli più ironici, passando per l’arte e la musica -, viene interpretata da Rebus proprio come uno strumento di comunicazione.

Un pezzo passepartout, daily to night, perfetta per il giorno, se abbinata a una over shirt, ma anche per la sera, se indossata con un blazer. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico rispetto a un tema fortemente radicato nella società contemporanea: la frenesia dei ritmi quotidiani e la mancanza costante di tempo che ne consegue. Per risolvere il più antico degli enigmi, è invece necessario allentare il ritmo, soffermarsi e riflettere. Con calma, ormai dimenticata virtù.

Quando e com’è nata la capsule collection Rebus?

Rebus nasce in un caldo pomeriggio di giugno a Milano, quando quattro fashion lovers decidono che sia giunto il momento di unire le proprie forze portando avanti il sogno che li accomunava.



Il nome del progetto è un diretto richiamo al famoso gioco enigmistico. Come mai? Qual è il messaggio che “in codice” volete trasmettere?

L’idea trae spunto da un enigma da risolvere, dalla volontà di fermare il tempo intorno a sé per interpretarlo. Il rebus, appunto, è contenuto anche nel logo. Il brand rimanda infatti ad un mondo playful, che richiede le skill di un abile enigmista per essere decodificato e contemporaneamente desidera porre l’attenzione su un tema fortemente contemporaneo: la frenesia e la mancanza costante di tempo. Ma per risolvere un rebus il tempo è fondamentale e il claim di collezione è: “fermati, interpretaci, risolvici!”

Perché la T-shirt? Quale significato assume per voi questo capo di abbigliamento?

La T-shirt è un indumento passepartout, ever green e timeless, perfetto per tutte le età e indossabile in tutte le stagioni. È sicuramente il capo più amato e sfoggiato da noi quattro, quindi quello che poteva rappresentare e raccontare al meglio il nostro progetto.

Quali sono le cifre stilistico-distintive della collezione?

La collezione è un mix di stampe in rilievo, ricami e messaggi over fit, super trend di stagione. Insomma, lo shaker perfetto per una collezione di carattere.



Qual è il vostro impegno nel campo della sostenibilità sociale?

Per noi era importante associare il concetto di moda ad un progetto che fosse anche utile socialmente. Considerato che la vita è spesso un rebus, abbiamo scelto di farci portavoce anche di un messaggio di sostenibilità sociale. Il marchio si impegna quindi a devolvere, per ogni articolo venduto, parte del ricavato alla Fondazione Pupi, fondata nel 2001 da Javier e Paula Zanetti, con l’obiettivo finale di lavorare nel paradigma della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.



A quale pubblico vi rivolgete?

La collezione è assolutamente trasversale, non ha età e non ha genere. Ci rivolgiamo a un pubblico curioso e vivace, dal vibe iper cool. Per il lancio abbiamo pensato a otto modelli-rebus, perfetti sia per lei che per lui. La T-shirt è da sempre, infatti, un capo indossato e indossabile da chiunque, a tutte le età. Il fit delle T-shirt donna è over, molto femminile. Il fit delle T-shirt uomo è no gender.

Progetti e sogni per il futuro di Rebus?

Presto usciremo con una nuova capsule dedicata ad alcune città d’Italia con lo scopo di unire, attraverso un messaggio d’amore, chiunque abbia voglia di continuare a sognare… proprio come faremo sempre noi!