Maison Roèl. Il beachwear per donne libere

Novità della collezione Primavera-Estate 2023, “L’amour au temps de Maison Roèl”, è Butterfly, il top all’uncinetto a forma di farfalla. Attraverso le ali di questo vero e proprio must have di stagione sprigiona la consapevolezza del cambiamento, che porta con sé libertà, rinascita, trasformazione e audacia.

L’intraprendenza e l’esuberanza di Eleonora vogliono essere esempio e stimolo per tutte le donne, rispecchiandosi non solo nelle sue creazioni ma anche nella sua esperienza personale e professionale: il progetto, nato tre anni fa in un piccolo magazzino, ha conquistato una community sempre più numerosa.

Alla base di questa ambiziosa sfida il concetto cardine secondo cui la bellezza del corpo femminile risiede nella sua straordinaria unicità. I costumi Maison Roèl, interamente realizzati a mano dalle sarte dell’azienda, con tessuti italiani di massimo pregio, grazie al comodo fitting abbracciano ogni tipo di forma fisica, rivolgendosi a donne libere, che amano se stesse e il proprio corpo, oltre i pregiudizi e gli stereotipi imposti dalla società.

Eleonora, in questa nuova collezione SS23 hai quindi introdotto Butterfly, pezzo irrinunciabile nel guardaroba estivo di tutte le giovani donne. A cosa ti sei ispirata? Quali occasioni d’uso hai immaginato per questo capo?

Mi sono ispirata al significato della farfalla, che vorrei fosse il simbolo identificativo del brand per il suo messaggio di rinascita, trasformazione, libertà. Non a caso, il motto di Maison Roèl è: “Sii libera, svestiti di Maison Roèl”. Ho quindi voluto realizzare un top a forma di farfalla perché rappresenti le caratteristiche della donna che lo indossa, una donna determinata, forte, coraggiosa, emancipata, indipendente, che crede nei propri ideali. Ho scelto di realizzarlo a mano, facendolo confezionare all’uncinetto dalle nostre sarte, perché volevo qualcosa di unico e speciale, che incarnasse un altro dei nostri valori fondanti, l’artigianalità Made in Italy. È un top indossabile sia di giorno che di sera. Al pomeriggio, ad esempio, può assumere un taglio più casual, se abbinato a una minigonna jeans oppure a una gonna lunga a vita bassa e a una ciabattina, per una passeggiata sulla spiaggia o per un aperitivo in riva al mare. Nelle uscite serali si può invece indossare sotto un blazer con un sandalo gioiello. Io ultimamente lo sto sfoggiando con Zendaya skirt by Maison Roèl, per un outfit ultra sexy e super elegante!

Com’è la donna Maison Roèl alla quale ti rivolgi?

Mi rivolgo a una donna coraggiosa, audace, indipendente, che fuoriesce dagli stereotipi tradizionali. Soprattutto una donna che vive con fierezza la propria femminilità, capace di osare, quali che siano le sue forme. Non esiste un canone estetico universale: la bellezza appartiene a tutte le donne, nella loro unicità. Ognuna di noi deve sentirsi a proprio agio nel proprio corpo e libera di indossare ciò che più le piace, indipendentemente dal peso corporeo o da altri parametri imposti dalla società in cui viviamo. Penso ad esempio alla cultura americana: sulle spiagge californiane, le donne curvy spesso sfoggiano micro-triangoli che a stento contengono il loro seno, con orgoglio e naturalezza. Maison Roèl si pone l’obiettivo di trasmettere questo messaggio di body positivity anche qui in Italia.



Quali sono i costumi di punta della collezione SS23?

I must have per questa stagione estiva sono senz’altro i crochet: il top a cuore, il top a farfalla, il triangolo e la fascia all’uncinetto, rispettivamente Dafne e Maggie. Questi ultimi due sono veri e propri bikini, in particolare Maggie è pensato per le donne che hanno un seno più abbondante, grazie alle bretelle larghe che offrono un maggior comfort e sostegno. La brasiliana abbinata ad entrambi è regolabile, in lycra 100% italiana super luccicante: un tessuto pregiato ed elegante, come la donna Maison Roèl. Rimangono comunque intramontabili il modello Xena, con gli anelli intrecciati, e il modello Maya, con il reggiseno bralette in stile halter, utilizzabile come un vero e proprio top, anche fuori dalla spiaggia. Proponiamo tutti i nostri pezzi in una ricca tavolozza di colori super estivi. La nuance per eccellenza di quest’anno è senz’altro l’arancione, sul quale puntiamo moltissimo e che abbiamo inserito come variante per tantissimi modelli. Un’altra novità che abbiamo introdotto in collezione sono i nostri rose choker realizzati a mano. Quelli in seta possono essere abbinati a costume e pareo per un aperitivo sulla spiaggia, ma anche agli abiti da sera o addirittura da cerimonia. Quelli in jeans, invece, sono pensati per look più quotidiani.

Che importanza assumono qualità dei materiali e artigianalità delle lavorazioni nell’ambito della tua produzione?

Maison Roèl punta tantissimo sull’artigianalità handmade che valorizza l’eccellenza della sartorialità Made in Italy. I materiali che utilizziamo sono di massimo pregio: cotone lavorato all’uncinetto, lycra e microfibra 100% italiani. Curiamo con la massima attenzione ogni minimo dettaglio, a partire dal packaging. I miei costumi sono infatti custoditi da una pochette in seta, morbida e colorata. Cerchiamo di collocarci in una fascia di prezzo accessibile, nonostante tessuti e lavorazioni siano molto costosi, perché vogliamo che la community Maison Roèl sia inclusiva e possa abbracciare tutte le donne.

Qual è l’impegno di Maison Roèl nei confronti del tema della sostenibilità ambientale?

Tutti i prodotti del set Candy – triangolo, fascia, top e relative brasiliane, slip e mutanda a vita alta – sono realizzati in Econyl, un filo di nylon rigenerato da materiali di scarto pre e post consumer come reti da pesca, fluff dei tappeti, tulle rigido e bottiglie di plastica recuperate nell'oceano, giunti ormai alla fine del loro ciclo vitale. Questi materiali, invece di essere smaltiti in discarica, vengono recuperati e rigenerati attraverso complessi processi di scomposizione fisico-chimici. Le colorazioni disponibili sono quattro, ma la cliente può creare il proprio abbinamento tra i vari pezzi. In generale, comunque, i nostri tessuti sono ecosostenibili. Ma non solo. Il nostro magazzino è totalmente eco-friendly, a partire dai contenitori: scatoloni di cartone rigorosamente riciclato, che non buttiamo, ma che noi stessi riconvertiamo nelle diverse destinazioni d’uso. Persino le lettere personalizzate abbinate a ciascun acquisto sono scritte a mano su cartoncino riciclato.

Progetti e sogni per il futuro del tuo brand?

L’obiettivo è quello di affermarci sempre di più sul mercato italiano per poi espanderci in maniera significativa anche all’estero.