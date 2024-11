Loriblu. La calzatura di lusso è 100% Made in Italy

Le altezze sono declinate in varie misure, dal rasoterra passando attraverso i confortevoli tacchi a rocchetto sino ad arrivare ai vertiginosi tacchi a spillo. Anche per questa stagione Loriblu propone un viaggio nel lusso tutto italiano, che unisce tradizione e innovazione. Le sue preziose calzature si impongono come vere e proprie icone di stile, perfette per completare ogni outfit ma anche per diventare le protagoniste assolute di qualsiasi look.