Collanine Colorate. L’accessorio che regala spensieratezza da indossare in ogni momento

Ogni pezzo viene realizzato a mano con l’obiettivo di portare allegria e spensieratezza nella vita di tutti i giorni. Creazioni originali, dallo stile semplice e pulito, pensate per tutti, soprattutto per i cuori gioiosi.

Lorenzo Franchini e Giacomo Giovagnoli sono i giovanissimi fondatori di Collanine Colorate , brand italiano artigianale specializzato nella realizzazione di girocolli , creati con materiali naturali come pietre dure, perle e perline in vetro .

La voglia di diffondere ilarità e leggerezza si è tradotta, a partire dalla scorsa estate, nel workshop tour “Crea la tua collanina”, che si è sviluppato attraverso varie tappe in diverse città d’Italia: tutti i partecipanti sono stati invitati a dare sfogo alla propria creatività, realizzando con le proprie mani girocolli unici e personalizzati tramite l’utilizzo di tantissime perline diverse tra loro.

Molte le collaborazioni, sempre con l’intento di emanare gioia e colore, non ultimo il progetto realizzato con Animenta, associazione no-profit a sostegno delle persone con disturbi del comportamento alimentare. La collanina colorata in special edition, creata con un mix di pietre dure sui toni del lilla, diventa ancora più preziosa, regalando un sorriso (e non solo) a chi ne ha bisogno.



Chi sono Lorenzo Franchini e Giacomo Giovagnoli? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Lorenzo: Classe 1993, originario della Romagna e una formazione da architetto che ho tramutato fin da subito in un percorso professionale vario e stimolante, legato alla comunicazione, alla moda e ai social network, ancor prima della laurea, nel 2016. In virtù di questa mia propensione naturale, sin dalla fondazione di Collanine Colorate sono sempre stato il “volto pubblico” e la parte più social del brand.

Giacomo: Sono un designer. Nato in Romagna nel 1998 e trasferito a Milano. Il mio percorso è iniziato con il product design ed è poi sfociato nel mondo della comunicazione. Per due anni sono stato grafico e art director in un’agenzia di comunicazione. Attualmente mi occupo della parte legata allo sviluppo prodotto di Collanine Colorate e sono sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, materiali e tecniche per la produzione.

Quando e com’è nato il brand Collanine Colorate?

Collanine Colorate nasce nell’estate del 2020, un po’ per caso, come ci piace dire. L’idea iniziale non era quella di creare un vero e proprio brand ma una pagina Instagram, utile per gestire le richieste di vendita della prima collanina, il nostro modello iconico da cui deriva anche il nostro nome: una collanina realizzata con perline colorate, secondo una sequenza caratteristica e sempre uguale, un accessorio allegro e spensierato per l’estate, che indossandolo portasse gioia e vitalità.

Come mai le collane? Cosa rappresenta per voi questo accessorio?

La collanina colorata per noi è il simbolo dell’estate. Io, Lorenzo, ho iniziato a portarle un paio d’anni prima rispetto alla nascita del brand come semplice accessorio colorato da abbinare alle magliette e alle camicie, ma anche da indossare in spiaggia. Il multicolore permette di accostare la collanina davvero a tutto. Successivamente ci siamo affezionati a questa categoria di prodotto – la collanina a girocollo, rigorosamente non lunga – e abbiamo iniziato a pensarla anche per gli altri momenti dell’anno, declinandola in base alla stagione e utilizzando pietre dure naturali e perle di fiume.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre creazioni?

Il nostro pay off è “la tua dose quotidiana di spensieratezza” ed è un tema a cui crediamo molto: un semplice accessorio colorato può dare un twist creativo ad un look, ma soprattutto portare brio e spensieratezza anche alle giornate più buie e tristi… se non si fosse capito, non siamo propriamente amanti dell’inverno! Le nostre collanine sono il perfetto accessorio da portare sempre con sé, semplice e colorato, da non togliere mai, neanche sotto la doccia!

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della vostra produzione?

Tutti i prodotti sono realizzati interamente a mano da noi o dai nostri collaboratori, utilizzando solo materie prime di alta qualità come perline in vetro, pietre dure e perle di fiume, e componentistica in acciaio, che rende le collane più resistenti e durature nel tempo. La ricerca dei materiali sostenibili è fondamentale per noi, anche il nostro packaging è totalmente plastic-free.



Com’è nata la collaborazione con Animenta e come si manifesta il vostro impegno a sostegno delle persone affette da disturbi alimentari?

Aurora, la founder di Animenta, si è interessata alla nostra realtà prima dell’estate, con l’idea di creare insieme qualcosa che potesse sostenere le loro attività e il loro operato. Siamo sempre entusiasti di realizzare collaborazioni con realtà in cui crediamo e in questo caso ancora di più visto il magnifico lavoro che Animenta porta avanti in tutto il territorio a sostegno delle persone che soffrono di disturbi alimentari e delle loro famiglie. Così, prima che arrivi il Natale, abbiamo deciso di realizzare una collanina speciale: parte del ricavato delle vendite verrà devoluto a favore dell’associazione. La collaborazione rappresenta per noi l’opportunità di sensibilizzare anche la nostra community su una tematica così importante e vicina alla vita di tante persone.



A quale pubblico vi rivolgete?

Il nostro pubblico è assolutamente eterogeneo. Sono ragazze e ragazzi giovanissimi che ci seguono e amano indossare le nostre collanine, ma anche tantissime persone più adulte, che da sempre ci apprezzano e sostengono, acquistando per sé e regalando ad altri. Le collanine sono per tutti, senza distinzione né di età, di genere, né di possibilità economiche. L’accessibilità a un pubblico ampio è per noi fondamentale, non vogliamo che diventi un prodotto elitario e di lusso, ma che tutte le persone, di tutte le età ed estrazione, possano indossare un nostro accessorio colorato.



Progetti e sogni per il futuro?

Il nostro desiderio più grande è quello di rendere le collanine il più democratiche possibile, in modo da vederle indossate da tutte le persone. Sogni a parte, ci piacerebbe avere il nostro primo punto vendita fisico in Italia, magari uno in città e uno al mare, nella nostra Romagna, e stiamo lavorando per creare una piccola rete di distribuzione principalmente per il mercato estero: a novembre 2023 Rinascente Milano è diventata il nostro primo re-seller.