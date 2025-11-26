Amelia Design Studio. La moda come illusione da indossare, tra rigore e libertà

Quali sono i capi di punta della stagione e in quali aspetti emergono i richiami al poema di Omero e alla relativa rappresentazione teatrale di Robert Wilson?

Prodotto chiave è il completo giacca e pantalone, di impronta sartoriale, con vestibilità ampia e comoda. Il suo design viene rivisitato ogni collezione in base al tema. Per la stagione Fall-Winter 2025/26, la giacca presenta elementi geometrici, ad esempio nella vestibilità un po’ boxy e squadrata, ma anche nelle spalle ampie e nel risvolto finale della manica, che ritroviamo pure nei pantaloni. Queste linee geometriche richiamano l’allestimento e gli spazi creati da luci e attori in Odyssey di Robert Wilson. I colori predominanti dello spettacolo hanno influenzato i colori della collezione: blu, nero, azzurro, bianco. Il nero e il blu dei miei completi richiama il colore degli abissi e dell'ignoto, da temere e da esplorare. La camicia in organza lucida bianca rappresenta la trasparenza, la scoperta del mondo e di se stessi. La maglia rete all'uncinetto azzurra è un richiamo alle reti da pesca, ma anche alla rete di Penelope. Da una parte simbolo dell’inganno e dall’altra dell’importanza di trattenere l’essenziale e lasciare andare ciò che non serve.