Allure. Il fascino femminile da esibire sulla spiaggia (e non solo)

Cotazur , brand di swimwear, resortwear e accessori mare dal design Made in Italy, traduce in forme, colori e materiali le atmosfere di uno scenario unico al mondo per poesia e fascino, la Costa Azzurra .

In questo affresco cangiante di luci e immagini, Cotazur lancia Allure, una capsule collection sensuale e versatile, i cui singoli pezzi possono essere mixati tra loro o con altri elementi per creare look sempre più glamour e sofisticati.

Nata dal concetto di sintesi tra il mondo della lingerie e quello del beachwear, Allure si caratterizza per l’uso di trasparenze, tessuti preziosi e punti luce, che valorizzano il corpo delle donne, facendolo risplendere in tutte le sue forme e femminilità.

Le applicazioni brillanti, fil rouge dell’intera collezione, illuminano i pezzi più romantici dai colori polverosi e delicati, quali il cipria e l’azzurro, ma anche gli abiti cut-out in deep black, audaci e graffianti. I capi Allure, realizzati in tessuti morbidi, sinuosi ed elastici, si propongono come un passepartout del guardaroba femminile, perfetti da esibire non solo sulla spiaggia, ma anche a un aperitivo, a un party o in un’occasione speciale.



Chi è Ilaria Antonucci? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?



Sono il direttore creativo di Cotazur da sempre, ho contribuito alla nascita del progetto dieci anni fa, creando l‘identità del brand, e oggi con Allure mi sono cimentata in una nuova sfida a metà tra il luxury e il beachwear. Ho una formazione trasversale. Mi sono laureata in architettura a Roma e poi ho conseguito un diploma in Interior Design. Sono sempre stata incuriosita dal mondo della moda tanto da trasferire su Cotazur il mio modus operandi da progettista. Nella creazione delle mie collezioni, esattamente come farei su un mio progetto, applico il mio gusto, l'attenzione ai colori, ai dettagli e ai materiali. Da buon architetto ho una visione di insieme, che non si esprime soltanto attraverso la realizzazione dei capi ma anche tramite il messaggio che le mie collezioni vogliono trasmettere: un’aura di eleganza e di fascino che ogni donna dovrebbe possedere, il famoso “allure”.



Quando e com’è nato il brand Cotazur? Come mai la scelta di questo nome?

Cotazur è nato dieci anni fa dalla voglia di un gruppo di amici di offrire un'alternativa di gusto nell’universo beachwear, per trasferire in esso le dinamiche del mondo fashion, che un po' si slegassero da quelli che ai tempi erano i canoni rigidi e tecnici del settore. Abbiamo cercato di realizzare capi ispirati all’idea di estate, di vacanze e ai posti iconici per una villeggiatura sofisticata, come appunto la Costa Azzurra che, nell’immaginario comune, identifica le caratteristiche della nostra donna: elegante, delicata, dallo stile ricercato. Una donna romantica e sensuale, anche nella scelta dei capi da indossare. Una donna lucente, che desidera brillare anche con indosso un costume da bagno. Il lurex e i dettagli shining sono sempre stati infatti il fil-rouge di tutte le nostre collezioni.

Cotazur lancia la capsule collection Allure, realizzando una perfetta sintesi tra lingerie e beachwear. Quali sono le cifre stilistico-distintive di questa nuova linea?

Allure è una nuova sfida, è valicare una nuova frontiera, presentando una collezione che fonde visioni e segmenti apparentemente diversi, il beachwear e la lingerie. Nella collezione infatti ho scelto di utilizzare un unico tessuto lucido, dalla mano setosa, proprio come nella lingerie, ma anche stretchy come la lycra dei costumi. Non mancano i tocchi di tulle e chiffon, insieme ai dettagli lucenti, cifra stilistica ed identificativa della linea, in una proposta composta da abiti, costumi, top e gonne, che fasciano il corpo con morbidezza e audacia al tempo stesso. Gli abiti sono il look perfetto per occasioni speciali o aperitivi in barca, mentre i costumi diventano il passe-partout del guardaroba femminile, da indossare in spiaggia durante l’estate o come top sottogiacca durante l’inverno.



Quali sono gli elementi di continuità rispetto al DNA del brand e quali gli elementi di innovazione?

La continuità è data dal gusto che contraddistingue e, al tempo stesso, unisce Cotazur e Allure, il tipo di donna a cui ci rivolgiamo, lo scintillio e i dettagli brillanti, i fit dei modelli. L'innovazione risiede nella scelta di materiali più luxury e silhouette un po’ più audaci.



Com’è la donna Allure alla quale vi rivolgete?

È una donna che possiede la sua aura di eleganza e fascino. Il suo allure, appunto. Ha una personalità brillante e desidera indossare look dallo stile ricercato. Una donna raffinata e seducente, senza essere mai esplicita.



Trasparenze, punti luce, cut-out. Quali sono i capi di punta per vestire di “fascino” questa primavera-estate?

I capi irrinunciabili di questa stagione sono sicuramente i costumi interi, che diventano body da indossare con shorts o gonne per un aperitivo oppure per una serata vista mare. Ed ancora gli abiti lunghi, morbidi, con qualche trasparenza e/o spacchi azzardati, scintillii e tessuti super colorati simil- crochet, che riportano subito alla mente la magia dell’estate…