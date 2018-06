Rédélé. Occhiali per guardare dalle montagne all’oceano! Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 Ufficio stampa 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Ufficio stampa 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova collezione, composta da ventidue modelli esclusivi, dodici montature da vista e dieci da sole, è infatti un tributo al design americano e alle icone d’oltreoceano di oggi e di ieri.

Ogni pezzo è comunque interamente realizzato in Italia, nel distretto per eccellenza dell’occhialeria di lusso, e rappresenta l’autentica espressione di artigianalità, buon gusto e passione. Massima attenzione per ogni dettaglio, ad iniziare dal packaging, seduttivo e rivoluzionario. Il materiale utilizzato è del tutto inedito, frutto di una ricerca approfondita dei laboratori Rédélé, con l’obiettivo di introdurre sul mercato occhiali straordinariamente duraturi, confortevoli, utraleggeri, per guardare sempre una spanna avanti.



Chi è Alessandro De Vecchi? Qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono sempre stato una persona molto creativa. La mia naturale attrazione verso il saper produrre e commercializzare qualcosa, mi ha portato, nei primi anni 2000, dopo il diploma, ad abbandonare gli studi per aprire dei negozi di skateboard e streetwear. Al termine di questa esperienza, mi sono iscritto all'università. Nonostante il buon rendimento, a metà del percorso, ho sentito il bisogno di ricominciare ed ho fondato la mia seconda azienda, che tuttora commercializza prodotti per l'ottica. Dopo poco tempo, ho iniziato a pianificare quella che è oggi la bellissima realtà di Rédélé.



Com’è nata la tua passione per la moda?

In realtà non ho una vera passione per la moda, quello che mi attrae di questo settore è la parte tecnico-produttiva e, soprattutto, la comunicazione: è questo il mio vero amore.



Quando e come hai deciso di lanciare il tuo brand?

Come tutte le migliori idee che ho avuto nella mia vita, anche questa mi ha sorpreso mentre ero sotto la doccia: l'acqua che mi scorre addosso mi permette di riflettere e di isolarmi per qualche minuto dal resto del mondo. Ho pensato di dover creare un prodotto radicalmente nuovo e diverso, proposto all'ottico come nessuno aveva mai fatto prima, creando una rottura con il passato…da qui l’invenzione del nostro packaging. Ho rivoluzionato il modo di presentare gli occhiali, i primi Rédélé infatti venivano consegnati al cliente in un barattolo di marmellata in vetro, contenuto a sua volta in una bellissima scatola in legno…questa novità ha subito conquistato tutti, permettendoci di entrare in migliaia di punti vendita nel giro di pochi mesi.



Da dove deriva la scelta del nome Rédélé?

Rédélé è un cognome francese. L'ho scelto innanzitutto perché suona come se l'avessi già sentito da sempre, lo si ricorda con facilità e poi ha tre accenti, un particolare grafico incisivo e immediatamente riconoscibile.



Come mai gli occhiali? Cosa rappresenta per te questo accessorio e, più in generale, il settore dell’occhialeria?

Ho sempre amato gli occhiali ed ammirato i grandi imprenditori della provincia dove sono nato, Belluno, il distretto più importante al mondo in questo settore. L'occhiale non è un semplice accessorio, specialmente se parliamo degli occhiali da vista che, per correggere un difetto, vanno indossati tutto il giorno. Si portano sul viso, l'unica parte del nostro corpo sempre scoperta, dandoci carattere e talvolta creando una barriera con il mondo esterno…dipende da come li si interpreta: questo aspetto mi affascina davvero moltissimo.



Come dicevi, la tua produzione s’inserisce nel bellunese, distretto per eccellenza dell’industria dell’eyewear e dei suoi componenti. Che importanza assume per te il Made in Italy?

Oggi più che mai il Made in Italy è un aspetto fondamentale: nel mondo significa qualità, tecnicità e design. Dobbiamo portare avanti questa filosofia in modo da farla diventare una certezza, riconducendo l’intera produzione all’interno del nostro distretto. Il prodotto italiano è sempre apprezzato, ma abbiamo ancora molta strada da fare per renderlo un marchio e una certificazione d'eccellenza.



I tuoi occhiali sono realizzati attraverso l’utilizzo di un polimero ultra innovativo, noto come TR2R. Di cosa si tratta?

Il polimero che abbiamo studiato è straordinariamente leggero e resistente, possiamo lavorare su spessori molto sottili e combinarlo in più colori senza l'utilizzo di colle. A differenza del vecchio acetato, materiale con il quale vengono prodotti la maggior parte degli occhiali di alta gamma, il TR2R è indeformabile, anche se sottoposto a stress come alte temperature, sudorazione e reazione agli UV. Il processo produttivo che abbiamo creato per ottenere l'occhiale finito è molto complesso, ma ci dà un enorme vantaggio tecnico rispetto ai nostri competitor.



Come già raccontavi, Rédélé rivolge un occhio attento anche alle scelte di marketing e al packaging. In che modo?

La cura del dettaglio nel packaging va di pari passo con quella dell'occhiale. Il nostro cliente, quando ritira la sua nuova montatura Rédélé, deve percepire il livello qualitativo del prodotto, a partire dall'astuccio e dalla scatola che lo contiene. Il packaging è un valore aggiunto importante anche per l’ottico che lo espone in vetrina, attirando l’attenzione dei passanti.