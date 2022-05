Quanticlo. Le calzature moda più desiderate del web

Conosciuto a livello internazionale, ma con una storia tutta italiana – l’headquarters è a

Sarzana

un milione di followers su Instagram

, in provincia di La Spezia –, in soli otto anni, ha avuto un percorso di crescita senza sosta e, ad oggi, conta più di, diventando punto di riferimento per influencer e content creator di tutto il mondo.

Anticipando le tendenze

Quanticlo

reputazione cosmopolita.

di stile, vendita e comunicazione,guarda sempre oltre i propri orizzonti e, grazie alla lingua internazionale dei social, punta non solo al mercato italiano ma si spinge oltreoceano, costruendosi una

Sempre attento ai dettagli, per la

collezione Primavera-Estate 2022

stile graffiante e mai banale

lancia nuovissimi modelli sfiziosi, guidati dalle tendenze del mercato inglese, spesso difficili da reperire in Italia: calzature alla portata di tutto il mondo femminile con uno

I

block heels

colori vitaminici

i lacci

sono i protagonisti indiscussi di questa stagione, declinati inper look accattivanti. Anche, perfetti sul tacco 12 come sul sandalo flat, saranno la tendenza principale nei mesi più caldi, da indossare allacciati alti sulla gamba o bassi alla caviglia oppure, per un look più particolare, avvolgendoli sopra jeans o pantaloni estivi.

Il brand si rivolge ad una

donna moderna e indipendente

audace e sensuale

fascino seduttivo

, attenta alle mode del momento, consapevole del proprio corpo,, che sceglie di indossare modelli di scarpe diversi per esaltare, con smaliziata eleganza, il proprioin ogni occasione.





Malvina e Francesco, com’è iniziata la vostra avventura imprenditoriale?

Coppia nella vita e nel lavoro, abbiamo fondato il brand otto anni fa, partendo da zero. Determinati, testardi e pieni di idee, abbiamo affrontato le difficoltà e l’evoluzione del settore con grande caparbietà, studiando continuamente il modo per offrire il massimo ai clienti ed essere sempre un passo avanti. Le cose da raccontare sarebbero moltissime, sia sugli inizi che sull’evoluzione del brand e sulla storia attuale. Siamo passati dall’impacchettare personalmente i primi ordini, prima in camera e poi in una piccola cantina, ad avere una vera e propria sede e a dirigere un brand con oltre 200.000 paia di scarpe vendute in un anno, a gestire l’aspetto logistico e ad avere collaboratori in tutto il mondo. Ma non ci sentiamo mai arrivati e oggi siamo ancora noi due gli unici proprietari dell’azienda, con nessun investimento esterno.

Quando e come è nato il vostro brand?

Possiamo dire che Quanticlo è nato davvero da zero, con un budget di 100€. Nel dicembre 2014, poco più che ventenni, da sempre appassionati di moda e tendenze, ci siamo accorti di come mancasse un e-commerce di calzature fashion e giovane. Con pochi euro da investire, abbiamo realizzato i primi modelli, senza alcuna conoscenza imprenditoriale e senza aiuti esterni. Ci siamo destreggiati tra fornitori e incombenze per noi del tutto nuove, in una città di provincia italiana, dalla nostra cameretta, diventata nel giro di pochi giorni un piccolo centro logistico. Abbiamo iniziato a pubblicare i primi modelli online, soprattutto su Instagram, ed abbiamo riscontrato subito grande interesse. Crediamo che una delle chiavi del nostro successo sia stata riuscire a capire le esigenze dei clienti online e soprattutto le potenzialità dei nuovi social, essendo stati tra i primi in Italia a usare Instagram come vetrina e come veicolo per sponsorizzare i prodotti e ampliare la rete di utenti. Abbiamo proposto sin da subito modelli glamour, particolari e difficili da trovare, puntando su prezzi mini e su uno spirito internazionale, fashion e anticonvenzionale.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre creazioni?

Quanticlo vuole proporre calzature originali, fashion e di tendenza, che diano nell’occhio e possano essere al centro di ogni outfit, con colori accessi, tacchi alti e mix di tessuti. Vogliamo proporre scarpe eleganti e d’impatto, ma anche modelli per essere alla moda e sicure di sé in ogni momento della vita quotidiana, in ufficio, a scuola e nel tempo libero.

Le vostre calzature sono il punto di riferimento per influencer e trendsetter di tutto il mondo. Ma, più in generale, a quale donna vi rivolgete?

L’inclusività è una delle nostre mission. Quanticlo si rivolge a tutte le donne: da chi cerca scarpe preziose per un evento elegante, a chi vuole essere comoda ma non banale nella vita di tutti i giorni, a chi desidera puntare su un look aggressivo e rock. Con le scarpe Quanticlo tutte possono giocare con lo stile, sfoggiando look diversi ogni giorno. Per tutte le donne, Quanticlo ha la scarpa perfetta!

“#Wearetransparent” è l’hashtag che contraddistingue voi e le vostre scarpe, cosa significa?

Si, questo è uno degli hashtag che ci rappresenta. È nato principalmente per indicare che le foto sul nostro sito sono tutte non editate e non modificate, per far capire alle nostre clienti che le scarpe che vedono online sono al 100% come nella realtà e come le riceveranno a casa. Le nostre foto sono realizzate con i macchinari più moderni e con la tecnologia 360°, per abbattere totalmente la distanza tra clienti e mondo online: con Quanticlo non hai bisogno di andare in negozio perché quello che vedi sullo schermo è esattamente quello che acquisterai. Sappiamo che la calzatura, a differenza ad esempio di una t-shirt, non è tra i prodotti più facili da comprare online: per questo motivo introdurremo prossimamente tecnologie specializzate per rendere ancora più facile l’acquisto e la scelta del numero. #Wearetransparent ha poi un significato anche più profondo: sta infatti ad indicare che siamo un brand che mette al primo posto la trasparenza e la lealtà verso le clienti e le nostre followers, per cui siamo sempre disponibili al 100% con un servizio di assistenza quasi real time.

Quali sono i modelli di punta che proponete per questa primavera-estate?

Quest’anno i modelli più hot sono sicuramente rappresentati dai tacchi geometrici, in tante varianti di colore e materiale, dal verde acceso glassy al bronzo satin. Uno degli altri trend del momento sono i sandali con i lacci, sia nella versione tacco 12 che nella versione flat. Quest’anno abbiamo accantonato il nostro amato colore nero, per dare spazio a tonalità accese e tessuti luminosi.

Quanticlo è leader italiano per lo shopping online di calzature da donna. Quali sono i punti di forza del vostro e-commerce?

Velocità, qualità e prezzi accessibili. Questi sono i punti di forza del nostro e-commerce. Ognuno di noi appena acquista qualcosa online non vede l’ora di riceverlo e, essendo ben consapevoli di questa esigenza, offriamo le spedizioni tra le più rapide possibili: ordinando entro le 19, l’ordine sarà in consegna già dal giorno dopo! Quanticlo non è solo un negozio virtuale di scarpe. Proponiamo infatti uno stile cosmopolita, senza confini, oltre il mercato italiano; questo traspare anche dalla nostra comunicazione e dai nostri canali di vendita. Acquistare Quanticlo vuol dire entrare a far parte di una community internazionale. I nostri profili social, soprattutto Instagram, non si limitano a promuovere calzature, ma intrattengono anche le nostre clienti e followers parlando di tendenze, moda, ed altri temi di rilevanza sociale, come l’inclusività e la body positivity. Navigando su Quanticlo non sembra di avere a che fare con un’azienda italiana, nata dall’idea di due giovani di provincia, ma con una grossa realtà internazionale. Abbiamo capito di essere leader per lo shopping online di calzature quando ci siamo accorti che molti negozi e brand minori copiavano il nostro stile. È stato proprio in quel momento che abbiamo realizzato di aver creato qualcosa di veramente importante.



Come riuscite a coniugare design di tendenza e accessibilità del vostro prodotto?

Sicuramente non è facile mantenere prezzi così competitivi, ma negli anni abbiamo sempre lavorato sodo per rimanere fedeli a questa nostra prerogativa. La nostra idea è che non sia necessario spendere un capitale per essere di tendenza e indossare quello che ci fa sentire bene. Puntare su fornitori fidati e su un’ottima collaborazione con tutti loro, in ogni passaggio della filiera, è sicuramente la strada per cercare di controllare i costi, anche in periodi difficili come quelli degli ultimi anni. È inoltre fondamentale non sentirsi mai arrivati e non accontentarsi, ma continuare ad approfondire lo studio e la ricerca, per individuare nuove tecnologie e soluzioni che possano eventualmente migliorare il rapporto qualità-prezzo. Negli anni ci siamo sempre impegnati per mantenere prezzi bassi e accessibili a tutti. Questo però deve andare di pari passo con il rispetto degli standard di qualità, perché vogliamo che l’acquisto da Quanticlo, sin dall’unboxing, sia una vera esperienza e un momento di felicità nella vita di tutti i giorni. La mailing bag, la scatola, la dust bag e la velina, tutti personalizzati e customized, sono dettagli apprezzatissimi dalle clienti, che appena ricevono le scarpe si dimenticano di aver acquistato un prodotto low cost, vivendo un experience da brand di alta moda.

Progetti e sogni per il futuro di Quanticlo?

“Dove posso comprare delle scarpe online?”, “Da Quanticlo!”: è questa la risposta che sentiamo oggi e che ci piacerebbe continuare a sentire anche in futuro. Tra i nostri progetti più importanti c’è sicuramente quello di impegnarci per rendere Quanticlo non solo un e-commerce di punta, ma anche una community di riferimento, dove dare spazio a tanti temi, da quelli più frivoli a quelli più seri. Non siamo grossi sognatori ma siamo molto concreti e determinati. Il nostro traguardo più grande è sempre il prossimo che ci siamo prefissati. Arrivare in alto è difficile, ma lo è ancora di più rimanerci. Per questo lavoriamo costantemente per mantenere il brand al top, tra i leader del mondo e-commerce italiano e non solo.