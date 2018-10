Pubbliredazionale O bag per "Pink Is Good" Un progetto serio e accurato per promuovere la prevenzione e l’informazione sullʼimportantissimo tema del tumore al seno

Quest’anno l’oggetto O bag che si tinge dell’iconico rosa è un morbidissimo charm-portachiavi in ecopelliccia, perfetto per adornare la propria borsa e utile come portachiavi grazie al moschettone che permette di agganciarlo facilmente ai manici o alla clip.

Ancora una volta O bag è al fianco della Fondazione Umberto Veronesi per sostenere l’iniziativa benefica Pink Is Good, l’importante progetto che promuove la prevenzione e l’informazione sul tema del tumore al seno in modo serio, accurato, aggiornato.