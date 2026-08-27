Yayoi Kusama, sui social il cordoglio della moda: "Immensa fonte di ispirazione"

“Una delle più grandi artiste dell’arte contemporanea”. Si dice “profondamente addolorato” per la sua scomparsa Pietro Beccari, Presidente e ceo di Louis Vuitton. “Vera leggenda vivente – si legge nella nota della maison -, ha plasmato la sua vita e la sua opera con straordinaria libertà, immaginazione e visione, lasciando un segno indelebile nel mondo dell'arte nel corso degli ultimi decenni. La sua creatività sconfinata e la sua visione unica sono sempre state un'immensa fonte di ispirazione. La sua straordinaria eredità continuerà a ispirare le generazioni future”.