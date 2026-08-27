LA "REGINA DEI POIS"

Yayoi Kusama, sui social il cordoglio della moda: "Immensa fonte di ispirazione"

La scomparsa dell'artista giapponese colpisce anche "l'ottava arte", con cui aveva avuto importanti collaborazioni 

27 Ago 2026 - 16:36
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Le installazioni dedicate alla collaborazione tra Yayoi Kusama e Louis Vuitton negli store della maison di New York e Parigi nel 2023 © IPA

Le installazioni dedicate alla collaborazione tra Yayoi Kusama e Louis Vuitton negli store della maison di New York e Parigi nel 2023 © IPA

Yayoi Kusama e l’ottava arte. La scomparsa dell’artista giapponese, famosa in tutto il mondo come “la regina dei pois”, colpisce profondamente anche il mondo della moda, con cui aveva avviato diverse e importanti collaborazioni. Tra tutte, spicca quella con la maison Louis Vuitton, risalenti al 2012 e al 2023. 

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Yayoi Kusama, il cordoglio della moda sui social

 “Una delle più grandi artiste dell’arte contemporanea”. Si dice “profondamente addolorato” per la sua scomparsa Pietro Beccari, Presidente e ceo di Louis Vuitton. “Vera leggenda vivente – si legge nella nota della maison -, ha plasmato la sua vita e la sua opera con straordinaria libertà, immaginazione e visione, lasciando un segno indelebile nel mondo dell'arte nel corso degli ultimi decenni. La sua creatività sconfinata e la sua visione unica sono sempre state un'immensa fonte di ispirazione. La sua straordinaria eredità continuerà a ispirare le generazioni future”.

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