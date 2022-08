Vestire bene e comodi anche in vacanza: guida ai pezzi giusti

Vestire bene anche in vacanza è possibile e non serve portare con sé un gran numero di capi. Basta fare scelte precise e prediligere quelli che possono essere abbinati tra di loro, così da creare diversi look per essere presentabili per ogni evenienza , dagli aperitivi alle cene al ristorante, dalle passeggiate alle feste in spiaggia. Vediamo, allora cosa prediligere e cosa lasciare a casa.

GLI ESSENZIALI

puntare sui pezzi basic

leggero e naturale

lascia libero il corpo

cotone light

freschezza e un senso di leggerezza

- Per vestire in maniera adeguata ad ogni occasione è consigliabile: camicie leggere, t-shirt bianca e polo, bermuda ben tagliati, pantaloni morbidi e mocassini leggeri o espadrillas., conferendo quell'allure di rilassatezza tipica della vacanza ma, allo stesso tempo, molto curata. Dai pantaloni alle camicie da portare arrotolate al gomito, con qualche bottone aperto. Sì anche al. Da lasciare a casa, invece, i jeans (a meno che non siano molto leggeri) e altri abiti dalla consistenza materiale più rigida e robusta o in fibre sintetiche. Il look deve comunicare, in linea con atmosfere meno impegnate e un mood, in generale, più disinvolto.

Nella foto, Idris Elba in t-shirt bianca a Cannes