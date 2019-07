Valentino Haute Couture, la stravaganza che celebra l’individualità

Fantastici, visionari, strabilianti. Se è vero che il ruolo dell’Alta Moda è quello di liberare i sogni e far volare sulle ali dell’immaginazione, gli abiti della collezione Haute Couture per il prossimo autunno-inverno di Valentino ne sono ancora una volta la dimostrazione. ‘Épater’ dicono i francesi, ‘sbalordire’, ed è esattamente l’effetto sortito dalle nuove creature di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison, che ha scelto di nuovo le meravigliose sale dell’Hôtel Salomon de Rotschild come location per la presentazione a Parigi…